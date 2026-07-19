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Crida a la prudència

Doble prealerta per l’alt risc d’incendi al país i una nova onada de calor que es podria allargar fins a final de setmana

Govern suspèn les enceses de foc i l'ús de material pirotècnic, mentre recomana limitar l'activitat física durant les hores de més calor al territori

Protecció Civil ha activat una doble prealerta davant la previsió d’un episodi d’alt risc d’incendi forestal i d’altes temperatures que, segons les previsions actuals, es podria mantenir com a mínim fins dimecres i prolongar-se fins a final de setmana. Pel que fa al risc d’incendi, el Butlletí de perill d’Incendis del Cos de Bombers situa el centre i el sud del país en un nivell de perill molt alt (nivell 2), mentre que a la resta del territori el risc és alt (nivell 1).

Paral·lelament, Protecció Civil també ha activat una prealerta per altes temperatures després que els valors registrats divendres i dissabte superessin les previsions. Les màximes podrien situar-se entre els 32 i els 35 graus als fons de vall del centre i del sud del país, mentre que al nord també es preveu que superin els 30 graus a partir dels 1.500 metres. Segons les previsions, l’episodi podria intensificar-se entre dimarts i divendres, coincidint amb la que seria la quarta onada de calor d’aquest estiu.

Davant d’aquest escenari, el dispositiu de prevenció d’incendis forestals contempla la suspensió de les enceses de foc, del llançament de coets pirotècnics i restriccions en l’ús del foc a les zones de barbacoa. Protecció Civil també recorda la necessitat d’extremar les precaucions al medi natural, evitar llençar burilles o llumins encesos i dipositar els residus als contenidors habilitats.

Pel que fa a la calor, el departament recomana limitar les sortides i l’activitat física durant les hores de màxima temperatura, hidratar-se amb freqüència, portar roba lleugera i protegir-se del sol. Igualment, demana prestar una atenció especial als infants, la gent gran, les persones amb problemes de salut i els animals de companyia, així com mantenir els habitatges protegits de la calor durant les hores centrals del dia.

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