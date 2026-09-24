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  • Els investigadors ja tenen localitzada la zona aproximada on s’hauria originat el foc. | Policia d'Andorra
Alex Montero Carrer
Primers treballs sobre el terreny

Es descarten indicis «aparents» de criminalitat en l’incendi de la Querola després de la primera inspecció ocular

Els investigadors ja tenen localitzada la zona on s’haurien originat les flames i es mantindran obertes les diligències les pròximes setmanes

La Policia ha iniciat aquest dijous al matí, conjuntament amb el cos de Bombers i el Departament d’Indústria del Govern, la inspecció ocular tècnica a la urbanització de la Querola d’Ordino, després de l’incendi que dimarts va calcinar part del complex. Els primers treballs efectuats sobre el terreny han permès descartar indicis aparents de criminalitat, tot i que la investigació continuarà oberta durant les pròximes setmanes per determinar les circumstàncies del foc.

La investigació policial es va posar en marxa el mateix dia en què es va declarar l’incendi, però els especialistes no han pogut accedir a l’interior dels blocs fins que els Bombers han donat el foc per extingit i la zona ha quedat assegurada. La inspecció es desenvolupa amb la participació dels especialistes dels cossos especials i del Govern, els quals han començat a analitzar l’escenari una vegada garantides les condicions necessàries per entrar-hi.

En aquesta primera inspecció, els investigadors no han detectat elements que apuntin aparentment a un origen criminal del foc. Els especialistes ja tenien localitzada des d’un primer moment la zona aproximada on s’hauria iniciat l’incendi i des d’on posteriorment s’hauria propagat, un dels punts sobre els quals se centren ara els treballs per reconstruir les circumstàncies en què es va produir el sinistre.

Les baixes temperatures registrades durant la matinada han permès avançar l’inici de la inspecció ocular tècnica respecte de les previsions inicials. Malgrat l’accés dels investigadors a l’interior dels blocs, la urbanització continua precintada i s’ha establert un perímetre de seguretat per preservar el lloc dels fets mentre continuen les actuacions.

La investigació s’allargarà durant les pròximes setmanes i s’acabarà judicialitzant, segons ha informat la Policia. Durant aquest període es continuaran recollint i analitzant els elements necessaris per aclarir les circumstàncies de l’incendi i determinar com es va produir el foc que va afectar part de la urbanització de la Querola.

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