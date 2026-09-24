González lamenta que Marsol hagi presentat les noves mesures d’habitatge sense esperar l’opinió dels comuns

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, s’ha mostrat sorprès per la presentació, per part de la ministra Conxita Marsol, del projecte de llei de foment de la promoció privada d’habitatges destinats al lloguer assequible i d’establiment d’incentius tributaris. González ha explicat que tant ell com la resta de cònsols «no en sabien res» i que es van assabentar de l’anunci a través de la roda de premsa. En aquest sentit, ha recordat que al juny, durant la reunió de cònsols celebrada a la Massana, Marsol ja els havia exposat la voluntat de tirar endavant aquestes mesures, però ha lamentat que finalment no s’hagi esperat a conèixer l’opinió de tots els comuns abans de presentar el projecte.
«Em sap greu perquè hem tornat a perdre una oportunitat d’aquesta visió conjunta, en què tots hem de sumar per intentar solucionar al màxim el tema de l’habitatge. Crec que aquí hem anat per la via recta i hem volgut fer la roda de premsa sense tenir en compte els comuns», ha expressat González. El cònsol major ha explicat que els cònsols havien valorat positivament la voluntat de Marsol de tirar endavant les mesures i que s’havien compromès a plantejar les seves pròpies propostes.
Després que la ministra anunciés dimecres el projecte de llei, i tenint en compte que el text ja està tancat i es tramita per via urgent, González ha qüestionat la manera com s’ha procedit. «Crec que estem fent tots moltes accions a nivell d’habitatge, però sembla com a veure qui és el que surt abans al titular», ha manifestat el cònsol major. En aquest mateix sentit, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, també s’ha pronunciat sobre la iniciativa i, tot i donar-hi suport, ha reclamat una major coordinació entre les diferents administracions abans d’impulsar mesures que afecten directament les competències comunals.