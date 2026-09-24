Astrié qüestiona el nou POUP i alerta que reduir l’edificabilitat pot encarir els pisos i frenar la inversió privada

La minoria del Comú d’Andorra la Vella s’ha abstingut en la votació per obrir a exposició pública el nou Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), després de disposar, segons ha denunciat, de poc marge per estudiar tota la documentació. El conseller David Astrié ha explicat que el grup ha optat per no votar-hi en contra, però tampoc donar-hi suport davant els dubtes que manté sobre alguns dels plantejaments inclosos en el document. «Només hem tingut cinc dies per analitzar més de 1.000 pàgines», ha lamentat.
«Si reduïm l’edificabilitat i hi afegim un 10% de lloguer assequible, això pot desincentivar la inversió privada i, per tant, aquí estem matant tota la construcció» – David Astrié
Entre les principals reserves expressades per la minoria hi ha les conseqüències que podria tenir la reducció de l’edificabilitat prevista pel nou planejament sobre el mercat immobiliari. «Si hi ha menys pisos, seran més cars. Si, a més a més, reduïm l’edificabilitat i hi afegim un 10% de lloguer assequible, que trobem una bona mesura, això pot desincentivar la inversió privada i, per tant, aquí estem matant tota la construcció, ja sigui social però també la de mercat», ha advertit Astrié, apuntant així a un possible efecte inflacionista derivat de les noves condicions urbanístiques.
La minoria també manté dubtes sobre els criteris utilitzats per determinar les reduccions d’edificabilitat en funció de les diferents zones de la parròquia, exposant que «no es compensa en determinats llocs, però sí que es compensa en d’altres. Es redueix un 40% aquí, però es redueix un 15% allà». Davant aquestes diferències, el conseller de la minoria comunal ha reconegut que «ens hauria agradat tenir una mica més de dades per entendre com s’ha arribat a aquestes conclusions». A més, un altre dels punts qüestionats és la interlocució mantinguda amb els propietaris dels terrenys afectats pel nou planejament, ja que, segons Astrié, aquests «no en sabien res», una situació que podria acabar traduint-se en al·legacions durant el període d’exposició pública.
«No s’ha construït per a la gent treballadora, la gent del país o els residents que venen a treballar, sinó que s’ha construït aquest producte d’inversió més aviat per especular» – Marc Torrent
Per la seva banda, el conseller d’Habitatge, Marc Torrent, ha defensat la reducció de l’edificabilitat prevista al POUP per raons urbanístiques, de sostenibilitat dels serveis públics i de protecció del territori, considerant que aquesta reducció genera un consens important a la parròquia i ha recordat que, malgrat passar d’un potencial de 77.000 persones a 44.000, la capacitat de creixement continua sent elevada. A més, ha rebutjat que una menor edificabilitat comporti un encariment de l’habitatge i ha posat sobre la taula l’evolució dels darrers anys.
«En els últims cinc o deu anys s’ha construït més que mai i els preus de l’habitatge han pujat molt», ha remarcat, situant la dificultat en el tipus d’oferta disponible: «El problema no és que hi hagi una manca d’oferta a Andorra, sinó que hi ha una manca d’oferta a preu accessible per a totes les persones treballadores». «No s’ha construït per a la gent treballadora, la gent del país o els residents que venen a treballar, sinó que s’ha construït aquest producte d’inversió més aviat per especular», ha conclòs.