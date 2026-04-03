Enderrocada la Pensió Garcia d’Andorra la Vella, un dels últims exemples de pensions tradicionals a la capital

L’empresa TP Unitas ha completat l’enderrocament de la Pensió Garcia, un edifici emblemàtic situat a l’avinguda Príncep Benlloch d’Andorra la Vella. L’immoble era un allotjament modest i de caràcter familiar que formava part del paisatge habitual de la capital durant dècades.
En els darrers anys, la Pensió Garcia presentava un estat de deteriorament, amb instal·lacions envellides i una adaptació limitada als requisits actuals del sector. Aquesta situació la convertia en un dels últims exemples d’aquest tipus d’allotjament tradicional a la capital.
Aquest tipus d’establiments va tenir una presència destacada especialment entre els anys seixanta i noranta, en un període marcat per l’expansió turística i econòmica del país. Les pensions oferien habitacions senzilles i assequibles, adreçades principalment a treballadors temporers, comerciants i visitants amb pressupost limitat.
L’edifici, sense protecció patrimonial, desapareix dins la renovació dels eixos centrals, amb un valor principalment social i de memòria col·lectiva
Més enllà de la seva funció d’allotjament, aquests espais també actuaven com a punts de convivència i acollida, sovint gestionats per famílies. Amb el pas del temps, però, aquest model va anar quedant enrere, substituït per una oferta turística més actual basada en hotels, apartaments i establiments de categories superiors.
L’enderrocament s’emmarca en un procés de renovació urbana que afecta diversos punts cèntrics d’Andorra la Vella, on edificis antics sense catalogació han estat progressivament substituïts per noves promocions immobiliàries o comercials. En aquest cas, l’immoble no disposava de protecció patrimonial, i el seu valor residia principalment en la dimensió social i en el record col·lectiu associat a una època concreta.