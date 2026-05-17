La segona edició de la Fira del Vermut reuneix prop d’un miler de visitants i consolida la cita gastronòmica a Ordino

La segona edició de la Fira del Vermut ha reunit prop d’un miler de visitants aquest cap de setmana a la Cortinada, consolidant una cita que el Comú d’Ordino ja situa com una de les propostes gastronòmiques i culturals destacades de la parròquia. La consellera de Cultura, Educació i Benestar Social del comú, Mònica Armengol, ha fet una valoració positiva de la resposta del públic i de l’evolució de la proposta, destacant, entre les novetats, la incorporació d’una zona pícnic, la qual s’ha convertit en un dels espais més ben valorats pels assistents. A més, ha remarcat l’èxit de l’arrossada popular de dissabte, la qual va esgotar els 200 tiquets disponibles i es va consolidar com un dels moments centrals del cap de setmana.
La consellera també ha posat en relleu l’impacte econòmic que la fira genera tant a la Cortinada com a la resta de la parròquia. “La restauració d’aquí del poble en surt beneficiada perquè hi ha moltíssima gent que ve durant la fira i es queda aquí a consumir”, ha afirmat Armengol, qui ha afegit que els diferents menús impulsats pels restaurants de la vall han permès que “tothom en tregui benefici”. Durant els dos dies, els visitants han pogut participar en tastos de vermuts, ratafies i licors d’herbes, així com en tallers especialitzats vinculats a l’elaboració de begudes artesanals i introduccions al món del vermut.
La programació també ha inclòs activitats relacionades amb el patrimoni i la descoberta de l’entorn, amb visites guiades a Cal Pal, la mola i serradora de Cal Pal, la mina de Llorts o itineraris per Riberamunt. Així, l’ambient festiu s’ha completat amb actuacions musicals en directe, sessions de DJ i exhibicions de flair bartending. En aquesta edició, la Fira del Vermut ha comptat amb deu parades de productors i restauradors, així com tres food trucks que han complementat l’oferta gastronòmica del cap de setmana.