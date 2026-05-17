Un conductor perd una roda després de xocar contra el voral al carrer Pau Casals en perdre el control del vehicle

Un vehicle ha patit aquest diumenge un accident al gir cap al carrer Pau Casals, davant l’establiment comercial Mango Outlet, després que el conductor en perdés el control i acabés impactant contra el voral. A conseqüència del xoc, el turisme ha perdut una de les rodes davanteres. Els fets no han provocat ferits, tot i que el vehicle ha quedat immobilitzat a la via.
D’altra banda, una dona resident de 58 anys ha resultat ferida aquest diumenge en un accident de circulació entre dos turismes a l’avinguda de Santa Coloma. Segons ha informat la policia, el sinistre s’ha produït cap a les 13.40 hores i s’hi han vist implicats un vehicle amb matrícula francesa i un altre amb matrícula andorrana. Per causes que es desconeixen, tots dos turismes han acabat col·lidint al punt indicat.