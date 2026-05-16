  Durant la celebració de la Festa de la Diversitat Cultural a Andorra la Vella. | Comú d'Andorra la Vella/ Tony Lara
El Periòdic d'Andorra

‘Carrers Vius’ s’amplia fins al novembre i incorpora activitats cada tercer dissabte de mes a l’avinguda Meritxell

González afirma que “la bona valoració” de la primera edició ha permès consolidar el projecte per dinamitzar l’espai públic i el comerç de la zona

‘Carrers Vius’ ha donat aquest dissabte el tret de sortida a una nova edició coincidint amb la celebració de la Mostra gastronòmica i folklòrica ‘La Diversitat a taula’, l’acte central de la Setmana de la Diversitat Cultural. El projecte s’allargarà enguany fins al 15 de novembre i incorpora com a novetat el tercer dissabte de cada mes.

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha destacat que “la bona valoració que va tenir la primera edició ens ha portat a fer un pas més, consolidant la iniciativa amb la incorporació del tercer dissabte de cada mes”. Així, González ha recordat que la proposta manté la voluntat de recuperar l’espai públic per a les persones, afavorir la convivència i dinamitzar el teixit comercial de la zona.

La iniciativa es desenvolupa a la part alta de l’avinguda Meritxell, entre la plaça de la Rotonda i el carrer Bisbe Iglesias, en horari de 10.00 a 20.00 hores. El dispositiu inclou mesures per garantir la mobilitat i l’accessibilitat, així com l’accés als aparcaments i la intervenció dels serveis d’emergència si és necessari. A més, aquesta edició amplia la presència dels sostres decorats a la part alta de l’avinguda Meritxell, els quals se sumen als instal·lats al tram de vianants i al carrer Callaueta.

Mostra gastronòmica

Coincidint amb el primer cap de setmana de ‘Carrers Vius’, la plaça Guillemó ha acollit la Mostra gastronòmica i folklòrica ‘La Diversitat a taula’, la qual ha reunit una desena d’entitats gastronòmiques amb degustacions de plats típics d’Argentina, Colòmbia, Filipines, Índia, Perú, Portugal, Equador, Rússia i Ucraïna a preus populars. La jornada també ha inclòs la tradicional desfilada d’entitats des de la plaça de la Rotonda fins a la plaça Guillemó, així com actuacions folklòriques i musicals al llarg del dia.

Per la seva banda, la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha remarcat que “la Mostra és una oportunitat per compartir cultures, tradicions i gastronomies diferents en un entorn de convivència i proximitat”, tot posant en relleu la tasca de les entitats per visibilitzar la diversitat cultural de la parròquia.

