La Fira del Vermut ordinenca arrenca amb gran èxit de participació i esgota les 200 racions de l’arrossada popular

La Fira del Vermut de la Cortinada ha donat aquest dissabte el tret de sortida amb una bona afluència de públic i amb totes les racions de l’arrossada popular exhaurides abans de començar l’activitat. La consellera d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social del Comú d’Ordino, Mònica Armengol, ha explicat que s’han repartit un total de 200 tiquets i ha advertit que les persones que arribin durant la jornada ja no podran adquirir-ne més.
“La gent que vingui i que vulgui venir a menjar arròs ja no trobaran tiquets”, ha assenyalat Armengol, tot recordant, però, que els assistents podran continuar gaudint de l’oferta gastronòmica dels food trucks i dels establiments de restauració. Malgrat unes previsions meteorològiques més fredes que les de l’any passat, el temps ha respectat la celebració durant el matí, fet que ha afavorit una elevada presència de visitants a les parades de vermut i gastronomia. “Està venint força gent i esperem que continuï així”, ha comentat la consellera.
“[L’espai permet] seure, fer el vermut amb calma, menjar unes patates, unes olivetes, tastar una mica els productes que ofereixen els gastronòmics convidats” – Mònica Armengol
Entre les novetats d’aquesta edició, Armengol ha destacat la nova zona de pícnic habilitada per oferir més comoditat als assistents. Segons ha explicat, l’espai permet “seure, fer el vermut amb calma, menjar unes patates, unes olivetes, tastar una mica els productes que ofereixen els gastronòmics convidats i que puguin passar el temps aquí a la Cortinada”. La consellera també ha posat en relleu l’impacte positiu de la fira sobre l’activitat econòmica de la parròquia, afirmant que els restaurants de la Cortinada i de la resta de pobles “en surten beneficiats” gràcies a l’augment de visitants i als menús especials impulsats pels establiments adherits.
Durant la jornada s’han organitzat diverses activitats vinculades al món del vermut, entre les quals un taller d’elaboració de licors i begudes artesanals d’herbes, una visita cultural a Cal Pal, una degustació de la companyia Espinaler i sessions de DJ per ambientar la fira.