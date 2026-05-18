Les nevades impulsen una temporada hotelera que tanca amb gairebé un 66% d’ocupació i un febrer per sobre del 85%

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) ha fet un balanç positiu de la temporada d’hivern 2025-2026, la qual s’ha tancat amb una ocupació hotelera mitjana del 66,72%, pràcticament en línia amb els registres de la campanya anterior, quan es va arribar al 66,96%. Des de l’entitat destaquen, així, una temporada marcada per la regularitat de la demanda, l’elevada activitat turística i unes condicions de neu especialment favorables durant bona part de l’hivern. L’UHA subratlla que aquest ha estat un hivern amb algunes de les nevades “més importants dels darrers 25 anys”, fet que ha tingut incidència directa sobre el comportament de les reserves.
Segons l’associació hotelera, la presència de neu des de l’inici de la campanya va permetre activar el mercat amb antelació i generar confiança entre els visitants, un context que va impulsar especialment les reserves anticipades i va facilitar treballar “amb una major estabilitat comercial des de les primeres setmanes”. Així, els establiments van reforçar estratègies de prevenda i comercialització anticipada, especialment durant Nadal, gener i febrer, amb accions vinculades a la venda directa, paquets d’esquí i estades de curta durada.
Cal destacar que la temporada va arrencar amb força ja el desembre, amb una ocupació del 62,85%, una xifra superior a la de l’any anterior. Segons apunten, el bon comportament del pont de la Puríssima, les vacances de Nadal i els primers caps de setmana de neu van consolidar una dinàmica positiva des de l’inici de la campanya. El gener va confirmar aquesta tendència amb una ocupació del 80,52%, mentre que, pel que fa al febrer, l’ocupació va arribar al 85,27%. En paral·lel, Grandvalira Resorts ha tancat un hivern rècord amb 2,38 milions de dies d’esquí venuts, un 2,7% més que la temporada anterior.
El març va mantenir la bona dinàmica amb una ocupació del 70,88%, gràcies al bon estat de les pistes, les nevades acumulades i la fidelització del client de neu. L’abril, en canvi, va tancar amb una ocupació del 34,86%, condicionada principalment per l’efecte calendari de la Setmana Santa, que aquesta temporada ha quedat fora del principal tram analitzat. Finalment, cal destacar que la temporada actual s’ha situat molt per sobre de la mitjana d’ocupació registrada entre el 2018 i el 2026, situada en el 57,53%.