Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La Cursa Popular Illa Carlemany aplega 3.800 participants. | SFGA / CESteve
El Periòdic d'Andorra
Jornada esportiva

La Cursa Popular Illa Carlemany aplega 3.800 participants en una 15a edició que Govern qualifica de “molt positiva”

La jornada ha tornat a unir corredors de totes les edats entre Escaldes-Engordany i Andorra la Vella amb circuits de dos i cinc quilòmetres

La 15a edició de la Cursa Popular Illa Carlemany ha reunit aquest diumenge un total de 3.800 participants en una jornada esportiva que té com a objectiu fomentar l’activitat física i els hàbits saludables entre la ciutadania, així com crear un espai de trobada social. A la prova hi han participat diversos membres del gabinet ministerial, encapçalats pel cap de Govern, Xavier Espot, qui ha fet una valoració “molt positiva” de la participació registrada i ha remarcat que, any rere any, s’incrementa el nombre d’inscrits, fet que demostra “el compromís de la ciutadania andorrana amb l’activitat física i la solidaritat”.

Pel que fa al recorregut, els participants han pogut escollir entre la cursa de cinc quilòmetres, la qual també correspon al Campionat d’Andorra masculí de cinc quilòmetres, o la prova de dos quilòmetres. La sortida s’ha fet davant del centre comercial Illa Carlemany, mentre que l’arribada s’ha situat al Parc Central. Així, Nahuel Carabaña s’ha imposat en la categoria masculina, per davant de Gerard Rogé i Marcos Sanza, els quals han completat el podi. En categoria femenina, la vencedora ha estat Rita Vizmanos, seguida de Paula Lima i Silvia Felipo.

Cal destacar que l’organització també ha mantingut les accions vinculades a la sostenibilitat per reduir la petjada ecològica de l’esdeveniment. En aquest sentit, els punts d’hidratació s’han concentrat a l’arribada per minimitzar la generació de residus d’ampolles d’aigua. A més, els trofeus entregats als participants han estat elaborats amb material reciclat i els obsequis s’han confeccionat amb materials lliures de substàncies químiques industrials.

Com en l’edició anterior, la cursa també ha reconegut els millors corredors adults no federats de la prova de dos quilòmetres, uns guardons que s’han sumat als premis destinats als participants infantils.

En l’apartat competitiu, Nahuel Carabaña s’ha adjudicat la victòria en la categoria masculina després d’imposar-se en el recorregut de cinc quilòmetres, que també corresponia al Campionat d’Andorra masculí de la distància. El podi l’han completat Gerard Rogé, en segona posició, i Marcos Sanza, tercer classificat. En la categoria femenina, la vencedora ha estat Rita Vizmanos, seguida per Paula Lima i Silvia Felipo, que han ocupat la segona i tercera posició respectivament.

Nahuel Carabaña al podi. | Marvin Arquíñigo
La foto de família de les autoritats i participants de l’edició d’enguany. | SFGA / CEsteve
Comparteix
Notícies relacionades
Un clam pel dret a l’habitatge que ja no es pot ignorar
L’SHA eleva el to i acusa l’Executiu de continuar prioritzant “els interessos especulatius” sobre el dret a l’habitatge
Espot assegura que el marge per poder modificar la llei “és relativament limitat” malgrat la protesta ciutadana

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Els tapons d’Yves Pons mantenen viu al conjunt tricolor abans d’una derrota cruel als últims segons al Toni Martí
  • Esports
No mantenir el ritme condemna l’FC Andorra davant un Dépor que no deixa de remar i signa el seu ascens a la lliga
  • Esports
Xavi Cardelús tanca el cap de setmana de Most en 23a posició després de millorar les sensacions amb la Yamaha
Entrevistes esportives
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra
Gina del Rio
Fondista
Alejandro Doña
Director tècnic del Club Rítmica Valira

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu