La Cursa Popular Illa Carlemany aplega 3.800 participants en una 15a edició que Govern qualifica de “molt positiva”

La 15a edició de la Cursa Popular Illa Carlemany ha reunit aquest diumenge un total de 3.800 participants en una jornada esportiva que té com a objectiu fomentar l’activitat física i els hàbits saludables entre la ciutadania, així com crear un espai de trobada social. A la prova hi han participat diversos membres del gabinet ministerial, encapçalats pel cap de Govern, Xavier Espot, qui ha fet una valoració “molt positiva” de la participació registrada i ha remarcat que, any rere any, s’incrementa el nombre d’inscrits, fet que demostra “el compromís de la ciutadania andorrana amb l’activitat física i la solidaritat”.
Pel que fa al recorregut, els participants han pogut escollir entre la cursa de cinc quilòmetres, la qual també correspon al Campionat d’Andorra masculí de cinc quilòmetres, o la prova de dos quilòmetres. La sortida s’ha fet davant del centre comercial Illa Carlemany, mentre que l’arribada s’ha situat al Parc Central. Així, Nahuel Carabaña s’ha imposat en la categoria masculina, per davant de Gerard Rogé i Marcos Sanza, els quals han completat el podi. En categoria femenina, la vencedora ha estat Rita Vizmanos, seguida de Paula Lima i Silvia Felipo.
Cal destacar que l’organització també ha mantingut les accions vinculades a la sostenibilitat per reduir la petjada ecològica de l’esdeveniment. En aquest sentit, els punts d’hidratació s’han concentrat a l’arribada per minimitzar la generació de residus d’ampolles d’aigua. A més, els trofeus entregats als participants han estat elaborats amb material reciclat i els obsequis s’han confeccionat amb materials lliures de substàncies químiques industrials.
Com en l’edició anterior, la cursa també ha reconegut els millors corredors adults no federats de la prova de dos quilòmetres, uns guardons que s’han sumat als premis destinats als participants infantils.
