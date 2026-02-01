Encamp manté “un seguiment constant” del tall i admet que “preocupa molt especialment el bloqueig viari”

El Comú d’Encamp ha mantingut un seguiment continu de l’impacte del tall dels accessos provocat per l’esllavissada entre França i el Pas de la Casa, coordinant-se amb el Govern i amb Protecció Civil per avaluar l’evolució de la situació des del seu inici. Així ho han confirmat a EL PERIÒDIC fonts oficials de la corporació, la qual “ha estat en contacte permanent amb el Govern, especialment amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i amb Protecció Civil, per fer un seguiment constant de la situació des del primer moment”.
Amb l’objectiu de conèixer com afectava aquesta interrupció de la mobilitat tant la vida quotidiana com l’activitat econòmica, des del comú s’ha establert “un contacte continu amb el teixit econòmic i social del Pas de la Casa”, han afegit les mateixes fonts. A més, apunten que els cònsols (Laura Mas i Xavier Fernández) han mantingut comunicació amb els representants dels municipis veïns, i han ofert “tot el suport i els recursos a l’abast del Comú” a l’Ospitalet i de Merens per fer front a les repercussions del tall viari.
Així, des del comú han expressat que “preocupa molt especialment el tancament dels accessos i el bloqueig viari” i han destacat que s’ha treballat “per ajudar en tot allò que sigui possible per minimitzar l’impacte d’aquesta situació i reduir-ne al màxim les afectacions”. Cal recordar que, arran del darrer tancament de la frontera amb França (a principis de mes), el comú ja va expressar l’impacte que aquest tipus de situacions podien tenir sobre la mobilitat i l’activitat econòmica del Pas de la Casa, apuntant que, tot i posar “la seguretat de les persones per davant de tot”, no entenien que “França no tingui en consideració l’oferiment de suport del Govern”.