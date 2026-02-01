Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La corporació comunal encampadana. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Bloqueig viari

Encamp manté “un seguiment constant” del tall i admet que “preocupa molt especialment el bloqueig viari”

El comú ha ofert suport als municipis veïns per “minimitzar l’impacte d’aquesta situació i reduir-ne al màxim les afectacions” de l’esllavissada

El Comú d’Encamp ha mantingut un seguiment continu de l’impacte del tall dels accessos provocat per l’esllavissada entre França i el Pas de la Casa, coordinant-se amb el Govern i amb Protecció Civil per avaluar l’evolució de la situació des del seu inici. Així ho han confirmat a EL PERIÒDIC fonts oficials de la corporació, la qual “ha estat en contacte permanent amb el Govern, especialment amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i amb Protecció Civil, per fer un seguiment constant de la situació des del primer moment”.

Amb l’objectiu de conèixer com afectava aquesta interrupció de la mobilitat tant la vida quotidiana com l’activitat econòmica, des del comú s’ha establert “un contacte continu amb el teixit econòmic i social del Pas de la Casa”, han afegit les mateixes fonts. A més, apunten que els cònsols (Laura Mas i Xavier Fernández) han mantingut comunicació amb els representants dels municipis veïns, i han ofert “tot el suport i els recursos a l’abast del Comú” a l’Ospitalet i de Merens per fer front a les repercussions del tall viari.

Així, des del comú han expressat que “preocupa molt especialment el tancament dels accessos i el bloqueig viari” i han destacat que s’ha treballat “per ajudar en tot allò que sigui possible per minimitzar l’impacte d’aquesta situació i reduir-ne al màxim les afectacions”. Cal recordar que, arran del darrer tancament de la frontera amb França (a principis de mes), el comú ja va expressar l’impacte que aquest tipus de situacions podien tenir sobre la mobilitat i l’activitat econòmica del Pas de la Casa, apuntant que, tot i posar “la seguretat de les persones per davant de tot”, no entenien que “França no tingui en consideració l’oferiment de suport del Govern”.

Els comerciants lamenten que França torni a tancar la frontera i afirmen que “al Pas no hem tingut sort últimament”

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El tall de la RN20 s’allarga sense previsió de reobertura “a curt termini” després de confirmar-se la fragilitat del vessant
Prop d’una setantena d’immobles per sota dels 400.000 euros es venen amb contractes de lloguer vigents actuals
L’alcohol al volant manté el pes dels delictes contra la seguretat col·lectiva durant el 2025, amb 354 casos registrats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Mor el conductor d’un vehicle espanyol en col·lidir frontalment amb un altre al terme municipal d’Artesa de Segre
  • Societat
El festival Hibernation reforça el pes del talent local amb “un compromís sòlid i coherent amb l’escena emergent”
  • Societat
El Canillo Brilla es consolida en la seva segona edició rebent 24.000 visitants, en part gràcies al canvi d’ubicació
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Bus Unió es consolida amb més de 10.900 usuaris a la vall central durant els tres primers mesos de funcionament
  • Parròquies, Societat
González garanteix transparència amb una comissió davant els retrets d’Astrié pels sobrecostos de la plaça del Poble
  • Parròquies
El comú estudia dos terrenys a la Covanella i la Cortinada com a possibles ubicacions del centre sociosanitari
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu