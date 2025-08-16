Encamp licita les obres per pacificar l’avinguda de Joaquim Martí i avança en l’ampliació del casal

El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, ha anunciat en el marc d’unes declaracions durant l’homenatge a la gent gran de la parròquia que les obres de l’avinguda de Joaquim Martí ja s’han licitat. En aquest sentit, el mandatari comunal ha comentat que s’ha informat principalment als veïns més propers a la zona afectada i que, un cop s’adjudiquin les obres, es farà una comunicació més àmplia a tot el veïnat. Fernàndez ha explicat que es tracta d’un projecte pensat per pacificar l’entorn amb una calçada més estreta per reduir la velocitat del trànsit. “La calçada serà més estreta, per tant els vehicles aniran a menys velocitat, i al final el que busquem és tot això”, ha afirmat el cònsol menor mentre ha assegurat que, tot i que encara no es disposa d’una durada exacta de les obres, es farà el possible per mantenir la circulació oberta en els dos sentits, encara que hi podrien haver talls puntuals d’un dels carrils.
Per altra banda, i davant d’una pregunta de la premsa sobre l’estat de les obres d’ampliació del casal del poble, Fernàndez ha comentat que els treballs continuen avançant segons el calendari previst, tal com es va anunciar anteriorment. “Esperem que cap al 2026 la gent gran ja pugui fer ús d’aquestes noves instal·lacions”, ha apuntat, i ha afegit que, mentre durin les obres, els usuaris estan ubicats provisionalment al Complex Esportiu d’Encamp, on desenvolupen el dinar i altres activitats. De fet, ha destacat que aquesta nova ampliació doblarà la superfície actual del casal, passant d’uns 1.000 metres quadrats a una instal·lació més gran i polivalent que permetrà acollir una varietat més àmplia d’activitats pels padrins. “Seran espais molt versàtils, pensats perquè no només es facin activitats més estàtiques, sinó també activitats amb disciplines de caràcter diferent”, ha completat, informa l’ANA.
Avanç de les obres del nou casal de la gent gran. | ANA / M.R.