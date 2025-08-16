Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Francisco Rojas Gallardo i Maria Lobato Malvido, els homenatjats. | Comú d'Encamp
Tradicions

La Festa Major encampadana homenatja a la gent gran pel seu compromís amb la parròquia

Enguany han estat Maria Lobato i Francisco Rojas, dues persones amb una gran implicació en les activitats de la tercera edat

La Festa Major d’Encamp finalitza avui després de tres dies que han comptat amb una programació per a tots els públics, així com amb actes tradicionals i representatius de la festivitat. En aquest sentit, casa comuna ha acollit aquest migdia l’homenatge a la gent gran de la parròquia, que enguany han estat Maria Lobato Malvido i Francisco Rojas Gallardo, dues persones molt vinculades al poble encampadà i que han tingut una implicació molt gran amb les activitats de la gent gran.

El cònsol menor de la parròquia, Xavier Fernàndez, ha tingut unes paraules de reconeixement cap als homenatjats, a qui ha agraït que “surts al carrer i els veus, el dia a dia, al menjador de la gent gran, als actes que anem fent i que sempre estan al costat”. Pel que fa a la festivitat, Fernàndez ha destacat que “ha estat molt participativa” i ha mostrat la seva satisfacció, ja que, “comparada amb altres anys, hi ha hagut molta participació en totes les activitats”.

D’altra banda, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha destacat que l’homenatge a la gent gran “és un acte molt simbòlic per reconèixer tota la gent que durant la seva vida ha aportat el seu granet de sorra per fer més gran la parròquia d’Encamp”, i ha detallat que ”totes les activitats han anat bé i avui tancarem la Festa Major amb un vespreig amb artistes del país”.

Just abans de l’homenatge, a les 12.00 hores, l’església de Santa Eulàlia ha acollit la celebració de la missa en honor al patró d’Encamp, Sant Roc, on hi han participat autoritats comunals i nacionals. I aquesta tarda, els darrers actes. De les 16.00 a les 19.00 hores, els més petits podran gaudir de més inflables i d’una nova festa de l’escuma. Finalment, la cita tancarà a la plaça de Sant Miquel amb una sessió de vespreig a les 19:30 hores a càrrec de DJ Cassany i DJ Tunyiix. 

