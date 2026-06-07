Detingut a Sant Julià de Lòria un home que portava un matxet dins una motxilla després de l’alerta d’un ciutadà

La Policia ha detingut la matinada d’aquest diumenge un home a Sant Julià de Lòria per dur una arma blanca de grans dimensions a la via pública, un fet que es considera un presumpte delicte contra la seguretat col·lectiva. Els fets han tingut lloc cap a les 01.30 hores a l’avinguda Verge de Canòlich, quan un ciutadà ha alertat el cos d’ordre de la presència d’una persona que circulava per la zona portant el que semblava ser un matxet a la mà.
Després de rebre l’avís, una patrulla s’ha desplaçat immediatament fins al lloc indicat. En arribar-hi, els agents han localitzat un individu que coincidia amb la descripció facilitada pel testimoni. Tot i que en aquell moment ja no duia l’arma a la mà, els policies van procedir a identificar-lo i controlar-lo.
Segons han explicat fonts policials, durant l’escorcoll han trobat a l’interior de la seva motxilla un ganivet de grans dimensions, catalogat com una arma de port prohibit a la via pública. Davant d’aquesta situació, els agents han intervingut l’arma i han procedit a la detenció de l’home.
El detingut hauria assegurat que transportava el ganivet per vendre’l a una persona coneguda
En les primeres manifestacions als agents, el detingut hauria assegurat que transportava el ganivet per vendre’l a una persona coneguda. No obstant això, la Policia remarca que aquestes explicacions formen part de les primeres declaracions i que serà la investigació judicial qui haurà d’aclarir les circumstàncies dels fets.
Així, l’arma ha estat comissada en el mateix moment de la intervenció, tal com estableix la normativa vigent per als objectes de tinença prohibida a la via pública. L’home continua detingut i està previst que passi a disposició judicial en les pròximes hores, mentre la policia manté obertes les diligències per determinar tots els detalls del cas.