Encamp gaudirà una nova residència per a la gent gran amb 120 places residencials i 30 de centre de dia

Encamp disposarà d’una nova residència per a la gent gran amb 120 places residencials i un centre de dia amb 30 places, un equipament sociosanitari que es construirà al centre de la parròquia gràcies a un conveni de col·laboració entre el Comú d’Encamp i MoraBanc. El projecte vol donar resposta a la creixent demanda d’atenció residencial i reforçar els serveis adreçats a la gent gran tant de la parròquia com del conjunt del país.
L’objectiu principal de la futura residència és millorar la qualitat de vida de la gent gran i facilitar que els padrins puguin continuar vivint a la seva parròquia al llarg de totes les etapes de la vida. La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha remarcat que el projecte permetrà “que la gent gran d’Encamp pugui continuar vivint a la seva parròquia al llarg de tota la vida” i ha subratllat l’impacte social de la iniciativa, fruit dels canvis normatius impulsats pel comú.
Pel que fa a la distribució de les places, la majoria seran concertades pel Govern, mentre que la resta tindran caràcter privat. El conveni estableix que, en el cas de les places no concertades, hi haurà prioritat d’accés per als residents d’Encamp amb un mínim de tres anys de residència a la parròquia, tant a la residència com al centre de dia. Aquesta assignació es farà sota la coordinació del comú per garantir criteris de transparència i igualtat de tracte.
“Que la gent gran d’Encamp pugui continuar vivint a la seva parròquia al llarg de tota la vida” – Laura Mas
La futura residència serà una inversió 100% privada, amb una aportació global d’uns 17 milions d’euros, finançada mitjançant un model de coinversió que inclou MoraBanc i altres inversors privats vinculats al banc. El director d’Inversions de MoraBanc, Gerard Albà, ha destacat que el projecte és “un bon exemple de com la iniciativa privada pot generar projectes atractius que, a la vegada, aportin valor a la societat”.
Les obres s’iniciaran en els pròxims mesos, un cop superada la fase de licitació i obtingudes les llicències corresponents. Segons les previsions, l’equipament estarà enllestit a finals del 2027 o a inicis del 2028, moment en què entrarà en funcionament. L’edifici tindrà una arquitectura integrada a l’entorn, amb criteris d’accessibilitat universal, sostenibilitat, eficiència energètica i una gestió responsable de residus i emissions.
La majoria de les places seran concertades pel Govern i el preu per als usuaris encara no s’ha concretat
Pel que fa al cost per als usuaris, actualment no s’ha concretat el preu de les places. Tant el comú com el Govern han indicat que els imports seran els de mercat i que l’objectiu prioritari és garantir la viabilitat del projecte a llarg termini. En aquest sentit, la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha avançat que el Govern concertarà fins al 55% de les places de la nova residència, que se sumaran a les 270 places ja concertades actualment al país.
A banda de l’atenció assistencial permanent, la residència oferirà serveis d’infermeria, fisioteràpia, estimulació cognitiva, activitats socioculturals i programes de promoció de l’autonomia. El centre de dia donarà suport diürn a persones amb dependència lleu o moderada. La gestió anirà a càrrec de Residencial Parc de l’Ossa, amb el suport d’un operador amb més de 20 anys d’experiència en el sector.
El projecte s’emmarca en una estratègia de col·laboració publicoprivada per ampliar l’oferta de places sociosanitàries i donar resposta a l’augment de l’esperança de vida. Tant des del comú com des del Govern s’ha coincidit a destacar que aquesta nova residència contribuirà a reduir la pressió sobre les llistes d’espera i a reforçar els serveis adreçats a la gent gran d’Encamp i d’Andorra.