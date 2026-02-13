Encamp bonificarà fins al 100% l’impost de radicació i la taxa d’higiene segons la caiguda de facturació dels comerços

El Govern i el Comú d’Encamp han presentat aquest divendres al Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa el paquet de mesures activat per fer front als efectes del tancament de la RN20 arran de l’esllavissada. Els agents econòmics n’han fet una valoració positiva, tot i que han plantejat noves propostes per reforçar el primer bloc d’ajuts.
El Comú d’Encamp ha detallat el funcionament de les dues línies principals d’ajuts, dotades amb una partida de fins a dos milions d’euros. La cònsol major, Laura Mas, ha destacat que “a diferència d’altres situacions similars, aquesta vegada s’ha activat també una línia d’ajuts directes”. Segons ha explicat, aquestes ajudes es podran sol·licitar a la finalització de cada mes o un cop reoberta la carretera, amb l’objectiu d’“ajudar aquells sectors que tinguin pèrdues i fer-ho de la manera més ràpida possible”. Mas ha remarcat que “1,5 milions dels 2 previstos es destinen a aquesta línia d’ajuts directes a les empreses del Pas de la Casa”.
Paral·lelament, es bonificarà l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, així com la taxa d’higiene pública corresponent al període de tancament. La reducció serà del 50% o del 100% en funció de si el descens de la facturació se situa entre el 25% i el 50% o supera el 50% respecte al mateix període de l’any anterior, seguint el mateix criteri aplicat pel Govern per “simplificar la tramitació”.
Els ministres exposen l’estat actual de les obres i el primer paquet d’ajuts per sostenir l’economia
També s’ha recordat que el bus llançadora que connecta el Pas de la Casa amb el nucli urbà i amb l’estació de tren de l’Hospitalet serà gratuït a partir d’aquest dissabte. El servei, amb dotze trajectes diaris d’anada i tornada, es finançarà al 50% entre el Govern i el Comú d’Encamp.
Els ministres de Finances, Ramon Lladós, i de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, han comparegut per exposar l’abast de la situació amb informació actualitzada. Ferré ha compartit una explicació detallada sobre l’estat de les obres i les actuacions tècniques en curs per restablir la normalitat, insistint que la seguretat és el criteri prioritari en totes les decisions adoptades. Per la seva banda, Lladós ha desgranat el primer paquet d’ajudes aprovat pel Consell de Ministres dimecres passat per sostenir el teixit econòmic.
Durant la sessió, els representants empresarials han agraït la implicació del Govern i del Comú d’Encamp, destacant la proximitat institucional i l’intercanvi constant d’informació en una situació qualificada d’excepcional per la magnitud de l’esllavissada.
Amb tot, els agents econòmics han traslladat noves demandes per mitigar la caiguda de l’activitat, com la reducció de lloguers o l’activació d’ERTO, mesures que de moment han quedat descartades a l’espera de l’evolució de la situació.
El Govern, però, s’ha compromès a estudiar la petició del sector comercial perquè el descompte de 30 euros setmanals en gasolina per a vehicles provinents d’Occitània pugui destinar-se a fomentar el consum directe al Pas de la Casa —o, alternativament, al conjunt del país— amb la voluntat de generar un impacte econòmic més directe.