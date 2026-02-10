Ferré obre la possibilitat d’habilitar un pas alternatiu, si la seguretat de la zona ho permet, abans dels tres mesos

La possibilitat d’habilitar un pas alternatiu a la carretera RN20 abans de completar totes les obres està damunt la taula. Així ho ha apuntat aquest dimarts el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, després de visitar la zona afectada per l’esllavissada que manté tallat l’accés des de França cap a Andorra. Tot i que el termini oficial continua situant la durada dels treballs en uns tres mesos, el ministre ha deixat clar que l’escenari no és immutable i que una reobertura parcial podria arribar abans si les condicions tècniques i de seguretat ho permeten.
“Hi ha la possibilitat que els tres mesos siguin per acabar tota l’obra, però que abans hi pugui haver l’opció de reobrir parcialment la carretera”, ha afirmat Ferré, tot remarcant que aquesta decisió dependrà exclusivament de l’evolució dels treballs i del criteri dels enginyers i geòlegs que intervenen a la zona. En aquest sentit, ha volgut deixar clar que “sempre i quan prevalgui, sobretot, la seguretat”.
Sobre l’escenari actual al lloc dels fets, el ministre ha explicat que els treballs ja han començat i que França ha desplegat tots els mitjans necessaris per estabilitzar el vessant. Segons ha detallat, s’han preparat plataformes perquè els tècnics puguin treballar penjats a la paret de roca i ja s’estan analitzant els punts on caldrà fer els primers ancoratges. “Han fet una feina d’enginyeria brutal”, ha assegurat, destacant que les solucions tècniques aplicades són les mateixes que s’utilitzarien a Andorra en una situació similar.
En aquest context, Ferré ha remarcat la magnitud de l’esllavissada, amb un primer despreniment d’uns 200 metres cúbics de roques, inclosos blocs de fins a 20 tones que van impactar directament sobre la carretera. A més, ha advertit que encara hi ha dues grans pedres inestables que podrien desencadenar un nou despreniment de grans dimensions si no s’asseguren correctament. “Si aquestes dues pedres baixessin, podrien descalçar-ne moltes més, i això seria molt pitjor”, ha alertat.
Pel que fa als terminis, el ministre ha insistit que és impossible fixar una data concreta per a una possible reobertura parcial. “L’obra saps quan comença, però no saps quan acaba”, ha dit, tot assenyalant que la meteorologia tindrà un paper determinant. En aquest sentit, ha explicat que episodis de vent fort ja han obligat a aturar puntualment els treballs per garantir la seguretat dels operaris, els quals treballen en una paret de més de 200 metres d’alçada.
Ferré també ha volgut posar en valor la coordinació amb les autoritats franceses i la transparència amb què s’està gestionant la situació. Així, ha remarcat que França ha assumit íntegrament les despeses de l’obra i que “no han escatimat esforços ni mitjans” per avançar al màxim possible. Alhora, ha recordat que Andorra ha ofert col·laboració des del primer moment, tot i que els responsables francesos han confirmat que disposen dels recursos necessaris.
Malgrat l’impacte que el tall de l’RN20 continua tenint, especialment al Pas de la Casa, el ministre ha volgut transmetre un missatge de prudència. “Hem tingut la gran sort que no hi hagi hagut cap accident mortal, i amb això no s’hi pot jugar”, ha conclòs, reiterant que qualsevol decisió sobre un pas alternatiu només es prendrà si hi ha garanties absolutes de seguretat.