Els comerciants demanen a Govern que estudiï la possibilitat d’aplicar els ERTO per frenar les pèrdues econòmiques

Els comerciants del Pas de la Casa han posat sobre la taula la necessitat urgent d’activar mesures extraordinàries per evitar el col·lapse del teixit econòmic. Segons fonts properes a la reunió consultades per EL PERIÒDIC hi ha establiments que registren pèrdues de fins al 90% respecte a l’any passat i alguns propietaris “s’estan plantejant inclús tancar el negoci”. Davant d’aquesta situació, el president del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, Josep Maria Mas, ha defensat que el Govern estudiï possibles ERTO i la congelació de lloguers per alleugerir la pressió sobre els negocis.
En la mateixa línia, el president de l’Associació de Comerciants del Pas de la Casa, Oscar Ramón, ha reclamat que el xec anunciat per al combustible tingui un impacte directe en el comerç local. “Ara estan parlant d’un xec pel combustible i jo he demanat que es deixi un xec perquè repercuteixi directament als comerços del Pas”, ha afirmat, tot insistint que les ajudes han de beneficiar de manera transversal el conjunt d’establiments.
També el representant del sector comercial del Pas de la Casa, Gerard Pifarré, ha incidit en la necessitat de reforçar l’activitat econòmica local. En aquest sentit, ha proposat que “aquests 30 euros previstos per a benzina es puguin gastar a qualsevol comerç del Pas de la Casa”. Segons ha explicat, el ministre de Finances, Ramon Lladós, s’ha compromès a “traslladar les demandes al pròxim Consell de Ministres, que se celebrarà la setmana vinent”.
D’altra banda, Pifarré ha qualificat la reunió de “tranquil·litzadora”, ja que des del Govern s’ha remarcat que les tasques de neteja de l’esllavissada s’estan duent a terme amb caràcter d’urgència i que l’Executiu francès hi està destinant tots els recursos necessaris, tant humans com materials.
Des del sector turístic, el director de la Unió Hotelera d’Andorra, Albert Mora, ha assenyalat que “les xifres de la setmana passada van ser molt bones, encara”, però ha admès que “hi ha preocupació pel que ha de venir”. Especialment, ha confirmat que la setmana blanca “comença la setmana que ve i és aquí on hi ha preocupació”. Per la seva banda, el president de l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics, Alex Ruiz, ha indicat que “aquesta setmana ja estem començant a tenir cancel·lacions”, amb la pèrdua confirmada d’un grup de 50 persones previst entre el 21 i el 28 de febrer. “De moment estem tranquils, però ja hem començat a preocupar-nos”, ha reconegut.
A la reunió hi han participat els ministres de Finances, Ramon Lladós, i de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, així com la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i el cònsol menor, Xavier Fernández. Durant la sessió, els representants governamentals també han detallat l’estat actual dels treballs a la RN20.
Segons han explicat fonts properes, els equips treballen set dies a la setmana per estabilitzar el talús afectat per l’esllavissada. Hi ha un bloc d’uns 300 metres cúbics i un altre de 1.200 que podrien desprendre’s, motiu pel qual s’han executat ancoratges i s’està instal·lant una malla de protecció per assegurar la zona abans d’habilitar un desviament provisional que permeti reobrir la carretera.
Des del sector comercial també han volgut destacar la implicació del Govern francès. Pifarré ha assegurat que “està ficant tots els mitjans disponibles, tant econòmics com humans i materials”, inclosos tècnics especialitzats procedents dels Alps, i que “no estan escatimant recursos perquè l’obertura sigui al més aviat possible”. Tot i la incertesa, els diferents actors coincideixen que la prioritat és preservar el teixit econòmic del Pas mentre s’acceleren les solucions per recuperar la normalitat.