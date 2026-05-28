Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Guillermo López-Cross i el seu fill, Guillem López-Cross, entrenant. | EL PERIÒDIC / P.F.Q.
Pol Forcada Quevedo
Cursa d'obstacles

Guillermo López-Cross lidera la representació andorrana a l’Europeu d’Irun amb el debut del seu fill en sub12

El veterà tornarà a provar sort a la prova estàndard, la de 15 quilòmetres, tot i que enguany també s'ha apuntat a l'esprint, de tres quilòmetres

Guillermo López-Cross afrontarà aquest cap de setmana un nou repte internacional amb la disputa del Campionat d’Europa de curses d’obstacles, el qual tindrà lloc a la localitat basca d’Irun. En aquest sentit, l’andorrà, qui l’any passat es va fer amb la cinquena posició a la cita continental, participarà enguany en dues modalitats i ho farà amb un component especial, ja que compartirà experiència amb el seu fill de 10 anys, el Guillem, qui debutarà en categoria sub12. «És molt especial. És el meu tercer individual, però aquesta vegada hi aniré acompanyat», ha celebrat López-Cross, qui encapçalarà una delegació pirenaica integrada per cinc persones.

El veterà tornarà a provar sort a la prova estàndard, la de 15 quilòmetres, tot i que enguany també s’ha apuntat a l’esprint, de tres quilòmetres i «més explosiva». És aquesta darrera en la qual també participarà el seu infant. Demanat per objectius, López-Cross s’ha mostrat prudent i a la vegada amb ambició després del top5 de l’any passat. «Intentaré igualar-lo. Serà molt difícil i molt exigent, però intentarem estar allà», ha mencionat.

Més enllà dels resultats, la cita europea tindrà un fort valor emocional per al creador i organitzador de l’Olympus Race: participar acompanyat del seu fill. En relació amb això, el jove ha comentat que va començar en aquest esport seguint els passos del seu pare. «El vaig veure i em va agradar, llavors vaig tenir la idea de provar-ho», ha dit. Tot i la magnitud de la competició, el Guillem afronta el repte amb il·lusió: «M’imagino que hi haurà molta gent, que serà molt difícil, però jo hi vaig per gaudir».

Amb tot, López-Cross considera que aquesta experiència és també una mostra del creixement de la base de les curses d’obstacles al país. «Intentem fer coses perquè s’hi apropin més nens i no només adults», ha destacat, tot remarcant que treballa en projectes de futur per ampliar la participació de joves de cara al 2027. Val a dir que actualment, segons ha explicat, ja hi ha diversos nens i nenes d’entre 12 i 14 anys vinculats a la disciplina i amb potencial per competir internacionalment en els pròxims anys.

Comparteix
Notícies relacionades
La llengua també forma part de la qualitat sanitària
L’edifici Font de Ferro incorporarà 14 nous pisos de lloguer assequible al parc públic i tres més en els pròxims mesos
Josep Oliver entén “perfectament” els neguits que genera l’Acord, però alerta que “no canviar no és una alternativa”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La UE Santa Coloma o el Ranger’s, o ambdós, podrien quedar relegats a la Segona Divisió pels impagaments
  • Esports
Martín finalitza contracte i dirà adeu a l’FC Andorra després de tres cursos, mentre que Cerdà interessa al Mallorca
  • Esports
Marc Pujol jugarà el seu darrer partit amb la selecció en l’amistós contra Liechtenstein al Nou Estadi de la FAF
Entrevistes esportives
Àlex Serrano
Entrenador del Casa de Portugal
Silvio Moreira
Karateka
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu