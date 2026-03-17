  • La màquina començant la perforació a la muntanya. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
Projecte clau per descongestionar el trànsit

Tret de sortida a la perforació del túnel de Rocafort, destinat a desviar uns 18.000 vehicles del centre de Sant Julià

El pressupost global de l'obra es manté amb els 26 milions d'euros ja anunciats i la previsió de finalització es preveu per a l'estiu del 2027

Tret de sortida a la perforació del túnel de Rocafort, a Sant Julià de Lòria, la qual té com a objectiu principal desviar els més de 18.000 vehicles diaris que travessen la parròquia des d’Espanya i que arriben a 25.000 en dies festius, a més reduir els nivells de CO₂ en un 41%. Així, aquest dimarts ha començat aquesta fase de l’obra amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot; el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré; la cònsol menor, Sofia Cortesao, i el conseller de Circulació i Aparcaments Cristian Mayoralas.

Espot, Ferré, Cortesao i Mayoralas junt amb els encarregats de les obres, aquest migdia a Sant Julià de Lòria. | Marvin Arquíñigo

“És un dia important, no només per a Sant Julià de Lòria, sinó per al conjunt del país, perquè ens reunim per marcar una nova fita en un projecte llargament esperat”, ha esmentat Espot en el seu discurs, qualificant la infraestructura d’“estratègica pel futur de la parròquia i per la mobilitat del país”. Un projecte diu, “reivindicat durant anys pels diferents cònsols per trobar una solució estructural als problemes del trànsit”.

És tanta la importància de l’obra que el pressupost global ascendeix a 26 milions d’euros, una xifra que segons ha apuntat el ministre “per ara es manté el previst. No hi ha hagut desviacions ni increments de cost”. Cal recordar que les obres van començar l’octubre del 2024 amb la instal·lació del sistema de protecció de la muntanya, amb un cost aproximat d’1,9 milions d’euros.

La fase que ara s’inicia estava prevista que comencés al gener, tot i aquest retard de mes i mig, Ferré ha deixat clar que no ha suposat un endarreriment en els treballs i, per tant, el calendari previst per finalitzar es manté a l’estiu del 2027. En aquella data “s’hi podrà passar amb tota seguretat amb vehicles, camions i motos”, ha ponderat el ministre.

Les autoritats observant l’inici de la perforació. | Marvin Arquíñigo

Entrant en detalls del projecte, el túnel tindrà uns 233 metres amb accessos d’uns 100 metres a cada boca, i tres carrils. En aquest sentit, aquestes tres vies “es podrien fer reversibles segons el trànsit, amb dos carrils en un sentit o l’altre”, tot i que això es decidirà més endavant.

Pel que fa als tempos i horaris de les obres, des de demà mateix es treballarà de 08.00 a 20.00 hores. De cara als mesos d’abril i maig l’horari s’ampliarà fins a les 22.00 hores. “Un cop arribi el segon equip per la Boca Nord s’acabaran els treballs nocturns. A partir del mes de juny hi haurà dos equips treballant en horari de dia”, ha detallat Ferré.

Finalment, quant a l’ús de la dinamita i el conseqüent impacte acústic que pot generar, el titular de Territori i Urbanisme ha remarcat que “es dinamitarà a partir dels 20 metres”, per tant, el soroll que pugui generar serà “molt més minimitzat”. D’aquesta manera, l’Executiu no preveu que les obres generin molèsties als veïns del voltant més enllà de les habituals en qualsevol actuació d’aquest tipus.

Els obrers treballant a la zona, aquest migdia. | Marvin Arquíñigo
Actualització d’altres obres en marxa

En referència a les altres obres que també estan marxa al Principat (la desviació de la Massana-Ordino i l’eixamplament de la CG2 a Canillo), Ferré ha destacat que també “estan avançant a bon ritme”. Concretament, ha esmentat que a la desviació el pont ja està fet: “L’estan encofrant per poder-lo encimentar i que ja puguis passar a peu d’un costat a l’altre”. Amb tot, la previsió és que ambdós projectes, junt amb el del túnel, estiguin enllestits el 2027.

El ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, donant detalls de les obres a la premsa. | Marvin Arquíñigo
La màquina encarregada de perforar la muntanya. | Marvin Arquíñigo
Notícies relacionades
Vela avisa que el PS no donarà suport a mesures que “privatitzin les pensions” abans de la reunió d’aquest dimecres
Farré rep amb escepticisme el calendari per despenalitzar l’avortament: “Fins que no ho veiem no ens ho creurem”
Escalé proposa que el text despenalitzi també els metges i Espot admet que és una assignatura pendent

Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu