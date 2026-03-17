Tret de sortida a la perforació del túnel de Rocafort, destinat a desviar uns 18.000 vehicles del centre de Sant Julià

Tret de sortida a la perforació del túnel de Rocafort, a Sant Julià de Lòria, la qual té com a objectiu principal desviar els més de 18.000 vehicles diaris que travessen la parròquia des d’Espanya i que arriben a 25.000 en dies festius, a més reduir els nivells de CO₂ en un 41%. Així, aquest dimarts ha començat aquesta fase de l’obra amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot; el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré; la cònsol menor, Sofia Cortesao, i el conseller de Circulació i Aparcaments Cristian Mayoralas.
“És un dia important, no només per a Sant Julià de Lòria, sinó per al conjunt del país, perquè ens reunim per marcar una nova fita en un projecte llargament esperat”, ha esmentat Espot en el seu discurs, qualificant la infraestructura d’“estratègica pel futur de la parròquia i per la mobilitat del país”. Un projecte diu, “reivindicat durant anys pels diferents cònsols per trobar una solució estructural als problemes del trànsit”.
És tanta la importància de l’obra que el pressupost global ascendeix a 26 milions d’euros, una xifra que segons ha apuntat el ministre “per ara es manté el previst. No hi ha hagut desviacions ni increments de cost”. Cal recordar que les obres van començar l’octubre del 2024 amb la instal·lació del sistema de protecció de la muntanya, amb un cost aproximat d’1,9 milions d’euros.
La fase que ara s’inicia estava prevista que comencés al gener, tot i aquest retard de mes i mig, Ferré ha deixat clar que no ha suposat un endarreriment en els treballs i, per tant, el calendari previst per finalitzar es manté a l’estiu del 2027. En aquella data “s’hi podrà passar amb tota seguretat amb vehicles, camions i motos”, ha ponderat el ministre.
Entrant en detalls del projecte, el túnel tindrà uns 233 metres amb accessos d’uns 100 metres a cada boca, i tres carrils. En aquest sentit, aquestes tres vies “es podrien fer reversibles segons el trànsit, amb dos carrils en un sentit o l’altre”, tot i que això es decidirà més endavant.
Pel que fa als tempos i horaris de les obres, des de demà mateix es treballarà de 08.00 a 20.00 hores. De cara als mesos d’abril i maig l’horari s’ampliarà fins a les 22.00 hores. “Un cop arribi el segon equip per la Boca Nord s’acabaran els treballs nocturns. A partir del mes de juny hi haurà dos equips treballant en horari de dia”, ha detallat Ferré.
Finalment, quant a l’ús de la dinamita i el conseqüent impacte acústic que pot generar, el titular de Territori i Urbanisme ha remarcat que “es dinamitarà a partir dels 20 metres”, per tant, el soroll que pugui generar serà “molt més minimitzat”. D’aquesta manera, l’Executiu no preveu que les obres generin molèsties als veïns del voltant més enllà de les habituals en qualsevol actuació d’aquest tipus.
Actualització d’altres obres en marxa
En referència a les altres obres que també estan marxa al Principat (la desviació de la Massana-Ordino i l’eixamplament de la CG2 a Canillo), Ferré ha destacat que també “estan avançant a bon ritme”. Concretament, ha esmentat que a la desviació el pont ja està fet: “L’estan encofrant per poder-lo encimentar i que ja puguis passar a peu d’un costat a l’altre”. Amb tot, la previsió és que ambdós projectes, junt amb el del túnel, estiguin enllestits el 2027.