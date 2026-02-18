Els negocis del Pas de la Casa amb pèrdues d’ingressos tindran descomptes de fins al 50% en el rebut de la llum

El Govern ha actualitzat aquest dimecres el paquet de mesures de suport al teixit econòmic del Pas de la Casa arran del tall total de la carretera RN20. Les autoritats franceses mantenen la previsió de tres mesos de treballs i, segons ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, els estudis i les obres “avancen a bon ritme” i no fan preveure, ara com ara, retards sobre el calendari anunciat.
En aquest context, i després d’un primer paquet transversal aprovat la setmana passada, l’Executiu ha celebrat el Consell de Ministres al mateix Pas de la Casa i ha validat noves mesures “d’alt impacte i baix cost”, adaptables a l’evolució de la situació. Entre les noves ajudes destaca una bonificació en el consum elèctric per als establiments amb pèrdua d’ingressos.
Per tant, si la davallada de facturació se situa entre el 25% i el 50%, la reducció de la factura serà del 25% durant el període de tancament de l’RN20. En cas que la caiguda superi el 50%, la bonificació arribarà al 50%. D’aquesta manera, FEDA serà qui assumeixi la major part del cost i el Govern preveu aprovar el decret corresponent la setmana vinent.
Suport al transport i al sobrecost del trajecte alternatiu
Pel que fa al transport, l’Executiu finançarà part del sobrecost de combustible derivat de l’obligació de fer el trajecte alternatiu per la Cerdanya i el túnel del Pimorent. En el cas dels busos turístics de touroperadors, s’establirà una subvenció de 200 euros per viatge (anada i tornada) sempre que s’acrediti que el desplaçament forma part d’un contracte amb establiments del Pas o d’un paquet turístic. “És una bonificació per venir a Andorra”, ha precisat Casal.
Quant als transportistes, l’ajuda (també de 200 euros) s’adreça a aquells que, per encàrrec d’una empresa del país, hagin de modificar el trajecte habitual per recollir mercaderies a França. Per aquesta mesura, Casal ha deixat clar que el Govern vetllarà perquè aquesta compensació no es tradueixi en un increment de cost per al majorista. A més, s’amplien a les empreses de transport les mesures anunciades la setmana passada, com l’ajornament o fraccionament de l’IGI, la flexibilització de les cotitzacions empresarials a la CASS i l’accés a crèdits tous.
En l’àmbit turístic, s’activarà un xec de descompte de 30 euros per setmana per a turismes procedents de la regió d’Occitània que carreguin gasoil al Pas de la Casa. Per accedir-hi caldrà justificar una recàrrega mínima de 30 euros i tramitar la bonificació a l’Oficina de Turisme de la localitat. La voluntat és aplicar la mesura ja aquest cap de setmana i incentivar que l’import retornat es torni a gastar al mateix poble.
D’altra banda, les microempreses poden solicitar de manera immediata crèdits amb una durada de 24 mesos i l’Executiu assumirà els interessos durant tota la vigència del préstec, que tindrà garantia personal. El decret definirà què s’entén per microempresa, amb un màxim de cinc treballadors, un determinat llindar de facturació i sense ramificacions a la resta del país, tot i que encara no s’ha quantificat quants negocis se’n podran beneficiar.
Nova reunió diplomàtica amb França per abordar el tall de la RN-20
En paral·lel, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, es reunirà demà amb el seu homòleg francès, Jean-Noël Barrot, en la primera trobada d’aquest nivell des del 2014. El Govern manté el contacte permanent amb les autoritats franceses, mentre que el ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, preveu una nova visita a la zona a finals de mes o principis de març per seguir de prop l’evolució dels treballs.