Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'actual estat d'una part de la carretera, a l'inici de la carretera de la Peguera. | Lector
Pol Forcada Quevedo
Demanda ciutadana

Els veïns d’Aixirivall lamenten l’estat de la carretera per les obres: “Un dia algú amb motocicleta tindrà un disgust”

L'entrada del quart lauredià, en sentit baixada, compta amb un pas alternatiu i una rasa que els residents consideren perillosa per a la circulació

Aixirivall, després de l’episodi de la crema provocada de tres cotxes, no dona treva. Ara, diversos veïns fan un crit al cel en veure l’estat de la calçada a l’entrada de la població laurediana arran de les obres del tram de la xarxa separativa de pluvials, les quals van començar a dalt del quart i han anat ‘baixant’. “Estic farta”, ha assenyalat una resident, apuntant que els treballs, abans de quedar reasfaltats, estan amb molta graveta. “Un dia d’aquests algú que es desplaça amb moto tindrà un disgust”, ha sentenciat.

Ara hi ha un pas alternatiu amb semàfor, però aquest, en cap cas, els genera problema. “Les obres s’agraeixen perquè estan millorant el poble, en aquest sentit molt bé”, diu una altra aixirivallenca. Les queixes, doncs, són per l’estat en el qual es troba el tram darrerament obert per fer-hi passar les canonades, que arriba fins a l’entrada del poble i que encara ha de ser repassat per una capa definitiva d’asfalt. És a dir, que des de fa un temps ha quedat amb una rasa. És aquí on es genera aquesta acumulació de petites pedres, perilloses per a aquelles persones que es mouen sobretot amb motocicleta o bicicleta.

L’enquitranament de la rasa que ha generat malestar als veïns del quart d’Aixirivall començarà aquest dijous

Llegir

“Ens hem queixat diverses vegades al comú”, afegeix una altra font, indicant que si bé els operaris netegen la calçada, acaba quedant igualment bruta. Encara més en setmanes com aquesta, en la qual s’esperen pluges. Més enllà de l’estat actual d’aquest tram concret, els veïns també lamenten la feina ja feta. “En algun punt s’ha hagut de fer una obertura perpendicular −d’una voravia a l’altra, més enllà només del carril de baixada−, i quan tornen a asfaltar deixen uns bots que són per tenir-los en compte, perquè queden quatre dits per sota del que toca”, completa un altre resident.

En aquest darrer sentit, una altra aixirivallenca ha exposat que al seu carrer els treballs es va fer dues vegades, “cada una rebentant l’asfalt i tornant-ne a posar”. El resultat, una carretera amb “molt desnivell”, motiu pel qual també es van queixar a la corporació, que es va encarregar de solucionar-ho.

L’estat actual de la carretera. | Lector
Comparteix
Notícies relacionades
Macron visitarà Andorra a l’abril, set anys després de la seva darrera estada, tot i que amb “un format diferent” 
[Amb vídeos]: Un accident amb un autobús i dos vehicles implicats deixa un total de sis ferits i danys a un edifici
L’enquitranament de la rasa que ha generat malestar als veïns del quart d’Aixirivall començarà aquest dijous

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El xec carburant al Pas beneficia prop de 4.000 vehicles i mobilitza uns 120.000 euros en aquestes dues setmanes
  • Societat
La transformació de l’antiga fàbrica CATSA en centre d’innovació preveu una inversió total de sis milions d’euros
  • Societat
L’OMS destaca la fortalesa del sistema sanitari d’Andorra amb cobertura pública per al 98% de la població
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Escaldes-Engordany impulsa noves plantacions d’arbres a la parròquia per apropar la natura al teixit urbà
  • Cultura, Parròquies
Sant Julià acollirà el rodatge de ‘11’, una coproducció en català que mobilitzarà fins a 115 professionals durant deu dies
  • Parròquies, Societat
Escaldes-Engordany impulsa ‘Ressonàncies’, un cicle cultural amb motiu del Dia Internacional de la Dona
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu