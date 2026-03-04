Els veïns d’Aixirivall lamenten l’estat de la carretera per les obres: “Un dia algú amb motocicleta tindrà un disgust”

Aixirivall, després de l’episodi de la crema provocada de tres cotxes, no dona treva. Ara, diversos veïns fan un crit al cel en veure l’estat de la calçada a l’entrada de la població laurediana arran de les obres del tram de la xarxa separativa de pluvials, les quals van començar a dalt del quart i han anat ‘baixant’. “Estic farta”, ha assenyalat una resident, apuntant que els treballs, abans de quedar reasfaltats, estan amb molta graveta. “Un dia d’aquests algú que es desplaça amb moto tindrà un disgust”, ha sentenciat.
Ara hi ha un pas alternatiu amb semàfor, però aquest, en cap cas, els genera problema. “Les obres s’agraeixen perquè estan millorant el poble, en aquest sentit molt bé”, diu una altra aixirivallenca. Les queixes, doncs, són per l’estat en el qual es troba el tram darrerament obert per fer-hi passar les canonades, que arriba fins a l’entrada del poble i que encara ha de ser repassat per una capa definitiva d’asfalt. És a dir, que des de fa un temps ha quedat amb una rasa. És aquí on es genera aquesta acumulació de petites pedres, perilloses per a aquelles persones que es mouen sobretot amb motocicleta o bicicleta.
“Ens hem queixat diverses vegades al comú”, afegeix una altra font, indicant que si bé els operaris netegen la calçada, acaba quedant igualment bruta. Encara més en setmanes com aquesta, en la qual s’esperen pluges. Més enllà de l’estat actual d’aquest tram concret, els veïns també lamenten la feina ja feta. “En algun punt s’ha hagut de fer una obertura perpendicular −d’una voravia a l’altra, més enllà només del carril de baixada−, i quan tornen a asfaltar deixen uns bots que són per tenir-los en compte, perquè queden quatre dits per sota del que toca”, completa un altre resident.
En aquest darrer sentit, una altra aixirivallenca ha exposat que al seu carrer els treballs es va fer dues vegades, “cada una rebentant l’asfalt i tornant-ne a posar”. El resultat, una carretera amb “molt desnivell”, motiu pel qual també es van queixar a la corporació, que es va encarregar de solucionar-ho.