L’enquitranament de la rasa que ha generat malestar als veïns del quart d’Aixirivall començarà aquest dijous

Els treballs d’enquitranament de la rasa que ha generat malestar als veïns d’Aixirivall començaran demà mateix. Així ho ha assegurat a aquesta casa el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat. “Fins ara, la planta d’asfaltat estava tancada”, ha indicat, motiu pel qual no podien avançar les obres, però ja torna a estar en funcionament. “Amb unes dues setmanes ja s’hauria de veure la millora”, ha incidit el mandatari, apuntant que ara es començarà a treballar en un tram d’uns 500 metres.
Cairat ha recordat que l’obra, que va iniciar a dalt de la població i ha anat ‘baixant’, “és de gran envergadura”. “És una zona on cada vegada que plou molt fort les aigües pluvials es barrejaven amb el clavegueram i provocava un trencament de l’asfalt […] S’havia d’engegar, i som conscients que genera molèsties i que no està acabada, però era prioritari fer-la”, ha destacat. En aquest sentit, ha mencionat que aquestes tasques de separativa d’aigües es van fent de manera progressiva, i que si bé s’hauran de tirar endavant a més zones del quart, aquest punt que ha causat conflicte quedarà aviat resolt.
En darrer lloc, i demanat per la crema provocada de tres vehicles, el cònsol major ha comentat que “hem posat a disposició els nostres mitjans, els agents de circulació, i si cal, i la Policia ens ho sol·licita, instal·larem càmeres de seguretat per reforçar la vigilància”. A banda, “els hem traslladat el neguit envers aquesta situació i han ampliat les rondes de vigilància”, ha completat.