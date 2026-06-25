Els vehicles que entren al Principat disminueixen un 3%, amb una baixada més marcada a la frontera amb França

Andorra ha registrat l’entrada de 328.226 vehicles durant el mes de maig, una xifra que representa una disminució del 3,0% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons les dades publicades aquest dijous pel departament d’Estadística. El total de turismes ha baixat un 3,1%, mentre que el de vehicles pesants ho ha fet de manera més moderada, amb un decrement del 0,1%.
Per fronteres, els turismes provinents d’Espanya han registrat una lleugera disminució del 0,2%, mentre que els provinents de França han experimentat un descens del 9,1%. Pel que fa als vehicles pesants, s’ha produït un increment del 0,7% a la frontera hispanoandorrana, mentre que a la frontera francoandorrana la variació ha estat negativa en un 4,0%.
En l’acumulat de gener a maig del 2026, respecte al mateix període del 2025, s’ha produït un decrement del 6,0% en el nombre total de vehicles que han entrat al país. Aquesta evolució combina un augment de l’1,4% dels provinents d’Espanya amb un decreixement del 23,2% dels provinents de França.
Pel que fa als darrers dotze mesos, el nombre de vehicles que han entrat al país s’estima en 4.075.792. D’aquests, 1.156.758 han accedit per la frontera francoandorrana i 2.919.034 ho han fet per la frontera hispanoandorrana.
L’entrada de vehicles al país baixa un 3% al maig, amb un descens especialment marcat dels turismes provinents de França
Quant a les sortides, el nombre de vehicles que han sortit del país durant el mes de maig s’estima en 316.880, fet que representa una variació negativa del 5,6% respecte al maig de l’any anterior. El total de turismes ha baixat un 5,6% i el de vehicles pesants, un 4,8%.
Els turismes que han sortit per Espanya han registrat un lleuger increment del 0,03%, mentre que els que han sortit per França han experimentat una caiguda del 17,2%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut un augment de l’1,0% a la frontera hispanoandorrana, mentre que a la frontera francoandorrana la variació ha estat negativa en un 37,7%.
De gener a maig del 2026, respecte al mateix període del 2025, s’ha produït un decrement del 8,7% en el nombre total de vehicles que han sortit del país. En aquest cas, s’ha registrat un increment de l’1,3% dels que sortien per Espanya i un decreixement del 31,2% dels que sortien per França.
El nombre de vehicles que han sortit d’Andorra durant els darrers dotze mesos s’estima en 4.030.583. Pel que fa a la frontera francoandorrana, s’hi han registrat 1.151.055 sortides de vehicles en aquest període, mentre que per la frontera hispanoandorrana n’han sortit 2.879.528.
Pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any, l’entrada total de vehicles presenta una tendència a l’alça en els darrers cinc mesos, situant-se al maig amb una variació positiva del 3,7%.
L’entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana també mostra una tendència mensual a l’alça en els darrers cinc mesos, amb un augment del 0,6%. Respecte a la frontera francoandorrana, l’entrada de vehicles presenta en el darrer mes una tendència mensual a la baixa, tot i mantenir-se en terreny positiu, amb una variació positiva del 6,2%.
En el cas de les sortides, les dades mensuals ajustades mostren que el total de vehicles presenta una tendència a l’alça en els darrers cinc mesos, amb una variació positiva del 2,8% al maig.
La sortida de vehicles per la frontera hispanoandorrana mostra una lleugera tendència mensual a l’alça en els darrers dos mesos, amb un increment del 0,1%. Pel que fa a la frontera francoandorrana, les sortides presenten una tendència mensual a l’alça en els darrers cinc mesos, amb un augment del 10,6% en aquest període.