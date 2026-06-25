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  • L’evolució ha estat diferent segons la tipologia de visitant. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Estadística del turisme

Els excursionistes, que representen gairebé set de cada deu visitants, cauen un 5,4% al maig, respecte l’any passat

Els turistes es mantenen pràcticament estables el passat mes, amb un lleuger increment del 0,9%, fins als 150.042, i representen el 30,3% del total

Andorra ha rebut 495.159 visitants durant el mes de maig del 2026, una xifra que representa una disminució del 3,6% respecte al mateix mes de l’any passat. Del total, 150.042 han estat turistes, el 30,3%, mentre que 345.117 han estat excursionistes, el 69,7%.

L’evolució ha estat diferent segons la tipologia de visitant. El nombre de turistes s’ha mantingut pràcticament estable, amb un lleuger augment del 0,9%, mentre que els excursionistes han disminuït un 5,4% en comparació amb el maig del 2025.

Per país de procedència, els visitants d’altres països han registrat un increment del 4,6%. En canvi, els procedents d’Espanya i de França han disminuït un 1,5% i un 7,8%, respectivament.

La caiguda dels excursionistes redueix un 3,6% l’entrada de visitants al maig

En termes acumulats dels darrers dotze mesos, el nombre total de visitants ha baixat un 1,7%. Aquest resultat s’explica pel fet que, tot i l’augment del 7,9% dels turistes, els excursionistes han disminuït un 9,2%. Per país de procedència, els visitants francesos destaquen amb una caiguda de l’11,4%, mentre que els espanyols i els d’altres països han registrat variacions positives del 3,8% i del 12,9%, respectivament.

Pel que fa a l’acumulat des de l’inici de l’any, el nombre de visitants dia, que suma els excursionistes i els turistes segons la pernoctació mitjana, ha tingut una variació positiva de l’1,6% en relació amb el mateix període de l’any anterior.

Les compres continuen sent el principal motiu de visita al país, amb un 58,2% del total, seguides de les activitats relacionades amb la natura, com passejar a la muntanya o gaudir del paisatge, amb un 10,5%. Tot i això, el motiu varia segons la tipologia dels visitants.

En el cas dels turistes, les compres també són el principal motiu de visita, amb un 24,8%, seguides de les activitats de natura, amb un 20,9%, el benestar, la salut i el termalisme, amb un 17,8%, i la pràctica esportiva, amb un 15,5%. Pel que fa als excursionistes, el motiu predominant són les compres, amb un 88,5% del total, mentre que els desplaçaments per motius professionals, de treball no fronterer, representen un 4,3%.

Andorra rep més de 631.000 visitants a l’abril, amb una caiguda dels turistes compensada pels excursionistes

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