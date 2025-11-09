La gent gran d’Andorra la Vella celebra la darrera reforma de la Casa Pairal i destaca que “era un canvi necessari”

Els primers dies de funcionament de la renovada Casa Pairal d’Andorra la Vella deixen un balanç força positiu entre els seus usuaris habituals. L’espai, ubicat al primer pis de l’edifici de la plaça del Poble, ha recuperat la seva activitat quotidiana amb una cara nova, més funcional i adaptada a les necessitats de la gent gran.
Després de la inauguració oficial i de les valoracions institucionals, ara és la veu dels qui en fan ús cada tarda la que pren protagonisme. Entre jocs de cartes, converses animades i tasses de cafè, els assistents coincideixen a dir que el canvi “era necessari” i que la reforma ha millorat de manera notable el confort i la convivència.
Un dels treballadors del centre explica que l’afluència “és bona” en l’horari de tarda —de 15.30 a 19.30 hores— i que cada dia hi ha moviment constant. “Els jocs de taula són la seva activitat estrella“, comenta, destacant que la majoria d’usuaris hi troben no només entreteniment, sinó també companyia i rutina.
A primera vista, l’ambient de la Casa Pairal transmet calma i proximitat. A les taules del bar, un grup de dones que hi acudeixen diàriament comparteixen rialles i comentaris amb naturalitat. “De moment no tenim cap queixa, però torna al cap d’un mes que igual sí“, diuen amb humor, però al mateix temps remarquen que encara és d’hora per trobar aspectes a millorar i que serà el pas del temps el que evidenciï les mancances de la instal·lació.
Parlant amb la Carme, que fa 66 anys que resideix a Andorra i és una de les veus més veteranes del grup, recorda com era l’espai abans: “L’escala quedava al mig i molestava bastant. A més, quedava tot molt dividit entre homes i dones, i estàvem tots molt apretats entre taula i taula“. Així doncs, semblaria ser que ha quedat satisfeta amb la reforma: “Ara està molt millor. Estem més junts, però alhora cadascú amb el seu espai”. Les seves paraules resumeixen una reforma que no només ha millorat l’estètica, sinó també la convivència i la funcionalitat.
La Rosa, que fa 58 anys que viu a Andorra, explica que “és un lloc bastant agradable on passem una estona i gaudim”. Per a moltes d’elles, la Casa Pairal és gairebé una segona casa, un espai on sentir-se acollides i mantenir el contacte amb altres veïns de la parròquia. Al costat hi ha la Neve, que viu al Principat fa 61 anys i afegeix que “prenem alguna cosa i passem la tarda”. A més, considera que “últimament ens cuiden més des del comú”.
Finalment, dona la seva opinió la Maria Teresa, qui viu a Andorra des del 2005, i que a la Casa Pairal hi troba sobretot un espai de relació i conversa: “Juguem als jocs de taula i sobretot xerrem molt”. Més enllà de l’entreteniment, la Casa Pairal es consolida com un punt de trobada intergeneracional i de suport mutu, en el qual la quotidianitat compartida ajuda a combatre la soledat i a mantenir viva la comunitat.
La reforma, que ha inclòs millores en el bar-restaurant, els banys, la façana i la sala d’instal·lacions, així com una redistribució dels espais interiors i una ampliació de l’horari d’atenció, respon a una demanda històrica dels usuaris. També s’han actualitzat les instal·lacions elèctriques i de climatització, s’han incorporat noves finestres que milloren la ventilació natural i s’ha donat un nou ús al primer pis per facilitar la convivència amb altres serveis de la Casa del Poble. Tot plegat ha contribuït a crear un ambient més accessible i obert, en el qual les primeres impressions dels usuaris confirmen que la reforma ha complert amb escreix les expectatives. Amb més llum, més espai i més vida, tot i que, com remarquen les veïnes de la capital, caldrà esperar a fer-ne més ús per veure quins aspectes es poden millorar.