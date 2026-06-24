Els socialdemòcrates intensifiquen el pols per desencallar la regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs

La interrupció voluntària de l’embaràs continua sent una de les carpetes més complexes, incòmodes i lluny de tancar-se de l’agenda política andorrana. Malgrat que el debat social i institucional continua obert, sense una resolució immediata a la vista, els dos principals grups de l’oposició han mogut fitxa de manera decidida aquesta primavera a través de les seves esmenes a la reforma del Codi Penal.
El Partit Socialdemòcrata (PS), de fet, farà un nou pas en la pressió política aquest mateix dijous amb la convocatòria d’una roda de premsa monogràfica per exposar la seva visió sobre la qüestió. La compareixença arriba en un moment clau per reactivar el pols parlamentari i exigir transparència sobre unes negociacions amb la Santa Seu que semblen eternitzar-se. Més enllà, però, de les evidents diferències en les formes i en el grau de prudència institucional, una anàlisi detallada de les propostes d’ambdues formacions posa de manifest punts de coincidència fonamentals que podrien marcar el camí d’una futura regulació, sempre que l’executiu de Demòcrates per Andorra (DA) aconsegueixi desencallar les negociacions amb el Vaticà.
Els dos principals grups de l’oposició han mogut fitxa de manera decidida aquesta primavera a través de les seves esmenes a la reforma del Codi Penal
Dins de la cambra parlamentaria, la principal divergència entre els dos grups parlamentaris no és tant el fons com la forma. El grup parlamentari PS, de la mà de les conselleres generals Susanna Vela i Laia Moliné, ha optat per la via directa amb una proposta exigent que planteja la despenalització absoluta i immediata tant de les dones com dels professionals sanitaris que les acompanyin o practiquin la intervenció.
A més, defensa un model de terminis definit: avortament lliure fins a la setmana 14 de gestació i, en determinats supòsits, fins a la setmana 22. Així, els socialdemòcrates argumenten que cal treure definitivament les dones de l’àmbit penal per complir, d’una vegada per totes, amb les recomanacions que el Comitè de l’ONU per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona (CEDAW) formula a Andorra des de fa més d’una dècada.
Per la seva banda, Concòrdia comparteix la necessitat de despenalitzar l’avortament, però ho fa amb una estratègia més prudent. El grup liderat per Cerni Escalé i Núria Segués ha presentat una esmena «en blanc», una fórmula jurídica que busca no interferir ni tensionar les delicades converses entre l’Executiu i la Santa Seu, deixant oberta la porta al text definitiu que pugui sorgir de les negociacions.
El PS reclama acabar amb la penalització de les dones i accelerar una regulació que garanteixi drets efectius
Tot i aquestes diferències de plantejament, el model de fons que defensen el PS i Concòrdia coincideix en dos aspectes nuclears. El primer és el llindar de la llibertat d’elecció, ambdues formacions coincideixen a fixar en les primeres 14 setmanes de gestació el termini per a una interrupció voluntària de l’embaràs plenament lliure i regulada. El segon és el finançament públic, un dels punts més rellevants del debat. Tant el PS com Concòrdia reclamen que la interrupció de l’embaràs deixi de representar una càrrega econòmica per a les dones i que rebi cobertura i reemborsament integral per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).
Així mateix, la visió crítica sobre la gestió del Govern en aquesta qüestió constitueix un altre punt de trobada. Des del PS es qualifica d’«hipocresia» la manca d’acció de l’Executiu, mentre que Concòrdia n’ha criticat la «lentitud de reflexos» a l’hora de tancar un acord amb el Vaticà. La formació recorda que l’obligació de desplaçar-se a l’estranger per interrompre l’embaràs representa una vulneració de drets i no una simple qüestió de logística sanitària.