Bloqueig en la reforma salarial

Els sindicats aturen el diàleg amb el Govern per desacords en les graelles i exigeixen garanties abans de continuar

Denuncien manca de transparència i una proposta que ignora l’experiència, i deixen les reunions en suspens fins a nous avenços

Les negociacions entre els sindicats de la funció pública i el Govern per definir el nou model de graelles salarials han quedat suspeses sine die. La trobada que havia de servir per signar l’acord definitiu es va veure frustrada per una diferència de criteri en la interpretació del document de treball. Segons el Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), “hem fet un viatge en el temps i tornem al mes de maig”, en referència a la sensació de retrocés en el procés. Tot i que el ministre Marc Rosell va assegurar que s’obren “nous escenaris de diàleg”, les reunions no tenen encara data de represa.

Els representants dels treballadors consideren que el trencament del diàleg respon a un incompliment dels acords prèviament consensuats. Segons exposen, el document validat per totes les parts recollia un augment de la base retributiva basat en un estudi de mercat, el reconeixement de l’antiguitat i una reubicació provisional dins de les bandes salarials. Entenen que el Govern ha modificat unilateralment el contingut pactat, generant una situació de desconfiança.

Un dels principals punts de desacord ha estat la manca de reconeixement de l’experiència professional dins del nou sistema de retribució. Segons els càlculs sindicals, el model presentat podria acabar igualant els salaris de personal recent incorporat amb els de treballadors amb més de 15 anys d’antiguitat. En sectors com l’educació, aquesta mesura afectaria de manera especial, ja que una gran part de la plantilla es troba dins d’aquest tram d’experiència.

Els sindicats també atribueixen part del bloqueig a la manca de rigor metodològic en el procés de negociació. Asseguren que no s’han aixecat actes de les trobades, excepte en la sessió inicial, i que no se’ls ha facilitat l’estudi de retribucions elaborat per l’empresa externa contractada pel Govern. Aquesta absència de documentació ha dificultat el seguiment dels acords i ha contribuït als malentesos que han acabat derivant en la ruptura del pacte.

Tot i la situació actual, els representants sindicals mantenen la disposició a reprendre el diàleg si es garanteix un procés amb més transparència, millor documentat i amb voluntat real de consens. Consideren imprescindible recuperar la confiança i establir un marc de treball que permeti avançar cap a una reforma retributiva justa i equilibrada.