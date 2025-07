Nou model retributiu

Els salaris més baixos de la funció pública pujaran un 10% de mitjana amb el nou acord entre Govern i sindicats

El preacord reformula les bandes salarials, reconeix l’antiguitat, inclou compensacions pel GADA i s’aplicarà a partir del 2026

El Govern i els sindicats de l’administració pública han arribat aquest divendres al matí a un preacord sobre el futur model retributiu de la funció pública. Segons ha explicat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rosell, durant la roda de premsa posterior a la reunió, “podem estar molt satisfets avui perquè s’ha pogut tancar el model del que serà la futura política retributiva a nivell de l’administració general”.

Rosell ha destacat que el consens s’ha assolit després d’un treball intens i constant dins de la comissió tècnica que es va crear fa unes setmanes i en la qual s’han recollit les propostes i preocupacions de les organitzacions sindicals. El nou sistema inclou una reestructuració de les bandes salarials i el reconeixement de l’experiència laboral en funció de l’antiguitat, amb l’objectiu de millorar l’atractiu de l’administració pública i reforçar la captació i retenció de talent. “Els propis sindicats ja havien constatat que en moltes convocatòries quedaven places desertes o s’havien de repetir”, ha indicat.

El model preveu la modificació legislativa de les graelles salarials actuals per introduir noves bandes que s’aplicaran a partir del 2026. Aquestes bandes s’han definit després d’un estudi tècnic comparatiu amb altres països i s’han pactat amb els representants sindicals. Els increments no són homogenis: mentre algunes bandes augmenten un 6%, d’altres arriben fins al 12%. De mitjana, els salaris més baixos s’incrementaran un 10%, “però això varia segons el nivell i l’antiguitat del lloc de treball”, ha aclarit el ministre.

El nou sistema classifica els llocs en tres trams dins de cada banda salarial —inici, desenvolupament i domini— i cada treballador serà posicionat segons la seva experiència. Aquest reposicionament respon a la voluntat de reconèixer l’evolució professional que molts empleats no han pogut veure reflectida durant anys. Rosell ha detallat que “una persona que porta 20 anys a l’administració podria passar del 80% al 95% dins la seva nova banda salarial”.

A banda d’aquesta reestructuració, s’ha acordat una compensació econòmica per al període en què no s’ha pogut avaluar ni aplicar millores salarials (el conegut com a no-GAdA). El Govern preveu destinar 3 milions d’euros l’any 2025 a aquest concepte, i completar la compensació amb 9 milions més entre 2026 i 2027, fins a assolir un cost anual de 12 milions d’euros a partir de 2028. “El no-GAdA no desapareix, sinó que s’articula com una combinació entre el complement del 2025 i el reposicionament a les noves graelles salarials”, ha explicat Rosell.

També s’ha inclòs en l’acord el reconeixement de l’antiguitat del personal interí, que fins ara no percebia el complement corresponent als triennis. A més, s’ha validat la importància d’impulsar una formació de qualitat per a tots els cossos de l’administració, amb el compromís d’incrementar les partides pressupostàries destinades a aquesta finalitat.

Malgrat el consens, Rosell ha apuntat que encara queden per tancar “alguns serrells”, principalment relacionats amb els percentatges exactes que s’han d’aplicar en funció dels anys d’antiguitat. “Ens hem emplaçat a una darrera reunió de la comissió tècnica durant la setmana que ve per acabar de definir aquests valors”, ha afirmat, amb la voluntat de deixar el model completament tancat abans que acabi el mes de juliol.

El ministre ha subratllat que el model actual no és el mateix que es va presentar inicialment, ja que s’han estudiat diversos escenaris fins a trobar aquell que impacta de forma més favorable al conjunt de la plantilla sense excedir els límits pressupostaris. “La proposta sobre la taula és la que afavoreix al major nombre de funcionaris”, ha assegurat. Un cop tancat el model i aprovada la normativa necessària, els ajustos es podran començar a aplicar a les nòmines de manera progressiva. “La voluntat del Govern és que aquestes mesures es puguin veure reflectides com més aviat millor”, ha conclòs Rosell.