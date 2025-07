Es rebaixa la tensió

Els sindicats constaten un acostament amb Funció Pública sobre el no-GAdA i confien a tancar l’acord divendres

La reunió d'avui ha servit per presentar escenaris “més equitatius” en línia amb les demandes sindicals, les quals es debatran amb les esmenes

Nou acostament de posicions entre els sindicats i Funció Pública pel que fa al complement salarial no-GAdA, una de les qüestions que fins ara havia impedit un acord global sobre la revisió de les retribucions dels cossos especials. Segons ha explicat el secretari general del Sindicat d’Ensenyament Públic, Sergi Esteves, en declaracions a EL PERIÒDIC, durant la reunió d’aquest dilluns s’han presentat escenaris “més equitatius”, en línia amb les demandes formulades pels sindicats en trobades anteriors.

La trobada ha servit per continuar treballant l’encaix d’aquest complement dins el nou model retributiu. Tal com ja havia advertit el SEP la setmana passada, el punt de fricció es troba en el plantejament del Govern d’integrar el no-GAdA dins la base salarial, fet que l’organització rebutja frontalment. “El Govern planteja modificar la llei perquè aquest complement sigui absorbible”, va afirmar Esteves després de l’assemblea celebrada el passat 26 de juny, alertant que la mesura afectaria complements consolidats des de fa dècades.

Avui, però, el SEP reconeix que s’ha fet una passa endavant. “Hem trobat postures més entremigues”, ha afirmat Esteves, tot remarcant que la reunió ha anat bé i que les parts han continuat avançant. Tot i la prudència mostrada pel representant sindical, el qual no ha volgut revelar els detalls dels escenaris presentats, ha confirmat que s’han tingut en compte les aportacions formulades per l’organització, també pel que fa a l’absorció del complement. “Són escenaris més equitatius, que és el que demanàvem”, ha apuntat, tot indicant que la proposta no ha estat formulada només pel SEP, sinó conjuntament amb altres sindicats de la plataforma.

Les esmenes plantejades durant la sessió d’avui es tractaran en una nova reunió amb Funció Pública prevista per a aquest divendres. Segons Esteves, aquesta cita hauria de permetre tancar la negociació, almenys pel que fa a la qüestió del complement no-GAdA. “En principi, divendres ja es tancaria”, ha declarat, subratllant que les esmenes tenen un caràcter tècnic i que compten amb consens dins la plataforma.

Pel que fa a la resta de la negociació salarial, el SEP ja va anunciar en la darrera assemblea que acceptava la proposta d’increments de la base salarial plantejada pel Govern, la qual oscil·la entre el 4% i el 14% segons el lloc de treball, així com el reconeixement dels triennis per al personal interí. Tanmateix, el sindicat considera que cal garantir que aquesta millora no impliqui una pèrdua de complements consolidats ni una reducció del poder adquisitiu acumulat.