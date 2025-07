Retorn dels veïns afectats

Losada defensa l’acord extrajudicial com la via més ràpida per resoldre el conflicte pels edificis esquerdats

La cònsol destaca que l’acord entre les parts ha evitat un procés judicial prolongat i ha permès agilitzar el retorn dels veïns als seus habitatges

Els veïns dels edificis afectats per esquerdes a l’avinguda Santa Coloma han pogut retornar als seus habitatges gràcies a l’acord extrajudicial al qual han arribat les parts implicades. La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha valorat positivament el desenllaç de la negociació, que ha permès desbloquejar la situació sense necessitat de recórrer als tribunals. “Crec que el comú ha pogut recuperar tot el que havia demanat a nivell econòmic, i estem molt contents de l’acord que s’ha assolit”, ha afirmat. La capital tanca un acord extrajudicial que posa fi als litigis pels edificis esquerdats de l’avinguda Santa Coloma Des del comú s’ha impulsat un espai de diàleg amb l’objectiu d’aconseguir una entesa que beneficiés les dues parts i, sobretot, que garantís el retorn dels afectats com més aviat millor. “La importància és que la gent pogués retornar al seu habitatge el més ràpid possible”, ha subratllat Losada, qui ha destacat la tasca de mediació de la corporació per fer el procés menys feixuc tant per a l’administració com per als particulars. La cònsol ha remarcat que si s’hagués optat per un procediment judicial, el calendari s’hauria allargat de manera considerable. “Aquest acord també ha ajudat a que tot el procés hagi sigut molt més àgil”, ha expressat, fent valdre la voluntat comuna d’evitar dilacions i trobar una sortida constructiva. “Nosaltres sempre diem que parlant la gent s’entén, i el comú tenia l’obligació de seure a tots els actors a la taula i dialogar”, ha afegit. Losada ha insistit que l’objectiu principal ha estat garantir que les persones afectades poguessin tornar a casa com més aviat millor. “Hem de mirar que la línia que prenguem sigui més beneficiosa per a les persones que han pogut anar a viure més aviat als seus domicilis”, ha conclòs.

