Tancament de l'afer

La capital tanca un acord extrajudicial que posa fi als litigis pels edificis esquerdats de l’avinguda Santa Coloma

L’entesa permet recuperar a la corporació 433.504 euros avançats i fixa una distribució proporcional dels costos segons responsabilitats

El Comú d’Andorra la Vella ha impulsat un acord extrajudicial que posa fi a les demandes creuades relacionades amb les esquerdes aparegudes als edificis situats als números 28 i 30 de l’avinguda Santa Coloma. L’entesa, assolida després d’un procés de negociació iniciat amb la mediació de la corporació, permet tancar múltiples procediments judicials i ha permès a la corporació comunal recuperar 433.504 euros que havia avançat per gestionar la crisi. L’acord, validat per totes les parts implicades, està únicament pendent de la signatura formal d’un dels actors.

Els estudis tècnics incorporats al procés de mediació apunten a una confluència de causes com a origen dels moviments estructurals: principalment, les obres d’excavació al número 9-15 de la mateixa avinguda, així com filtracions d’aigua potable i residual que van agreujar les patologies preexistents als dos edificis afectats.

L’acord estableix una distribució proporcional dels costos derivats dels treballs de detecció, reparació i consolidació, atenent les responsabilitats de cada part. Els propietaris dels dos immobles, directament o a través de les seves assegurances, assumiran el 10% del cost total. El comú n’assumirà el 15%, mentre que la promotora, la direcció facultativa i l’empresa constructora n’assumiran el 75% restant.

Els 433.504 euros recuperats per la corporació corresponen a despeses d’intervenció tècnica, reallotjament de veïns i mesures d’urgència. La corporació comunal va coordinar els treballs d’apuntalament, reinjecció de fonaments i instal·lació de sensors de moviment, iniciats el febrer passat i mantinguts fins a l’estabilització dels edificis.

Amb l’acord formalitzat, es procedirà al desistiment de totes les accions judicials interposades. Això permetrà completar els treballs de reparació, actualment en curs. Les propietats rebran els imports pendents un cop presentin la certificació final d’obra signada per la direcció facultativa i validada per les asseguradores.

Aquest avenç arriba després que, el passat 20 de maig, es confirmés que els residents dels edificis afectats podrien tornar a casa al llarg del mes de juny, gairebé dos anys després del desallotjament preventiu decretat a finals d’agost de 2023. Els treballs de reparació, especialment al bloc més afectat, s’han allargat més del previst a causa de la seva complexitat tècnica, amb l’objectiu prioritari de garantir la seguretat estructural de l’immoble.

Segons va detallar llavors l’enginyer i director dels treballs, José Luis González, el criteri principal durant tot el procés ha estat “la seguretat estructural, no la rapidesa”. Les esquerdes es van originar arran de l’excavació per construir un nou edifici a l’antiga parcel·la de l’aparcament Giberga, juntament amb altres factors que van afectar l’estabilitat dels edificis.