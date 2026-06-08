Andorra Endavant qüestiona l’aval d’un estudi que pregunta sobre pornografia a alumnes de primària d’entre 9 i 11 anys

La consellera general d‘Andorra Endavant, Noemí Amador, ha presentat una pregunta oral al Govern per conèixer quins criteris pedagògics, psicològics i de protecció del menor s’han aplicat en l’elaboració i validació d’un qüestionari distribuït a alumnes del darrer cicle de primària en el marc d’un estudi sobre l’impacte de la tecnologia en la infància i l’adolescència.
L’estudi està impulsat per UNICEF Andorra i Andorra Recerca i Innovació (AR+I), amb el suport del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats. Segons la informació facilitada a les famílies, el qüestionari aborda qüestions relacionades amb la salut mental, el suïcidi, la pornografia, l’intercanvi de missatges o imatges de caràcter sexual, possibles situacions de xantatge vinculades a aquests continguts, proposicions sexuals d’adults a través d’internet i l’ús d’aplicacions destinades a adults.
La formació parlamentària ha explicat que la iniciativa respon a les inquietuds expressades per diverses famílies sobre la naturalesa d’algunes de les preguntes plantejades a infants d’entre 9 i 11 anys i sobre les garanties aplicades abans de la seva administració als centres educatius.
El qüestionari aborda qüestions relacionades amb la salut mental, el suïcidi, la pornografia, l’intercanvi de missatges o imatges de caràcter sexual
A través de la pregunta oral, Amador sol·licita informació sobre els professionals que han validat el contingut del qüestionari, els criteris científics i pedagògics emprats en la seva elaboració i les mesures adoptades per assegurar que les preguntes siguin adequades a l’edat i al grau de maduresa dels alumnes.
Andorra Endavant remarca que no posa en dubte la necessitat de prevenir els riscos associats a l’entorn digital ni la utilitat de disposar de dades que permetin comprendre millor la realitat dels infants i adolescents. Tot i això, considera necessari aclarir els mecanismes de supervisió i validació que s’han seguit en aquest cas.