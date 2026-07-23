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  • La Vall del Madriu. | Arxiu El Periòdic
Sergi Gil Bosch
Reforçar-ne la protecció

La Vall del Madriu endureix les sancions contra l’accés rodat amb multes que podran arribar fins als 3.000 euros

La modificació, consensuada amb els quatre comuns, pretén «dissuadir l'accés rodat», mentre Pérez critica un augment «gairebé del 600%»

El Consell de Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat la modificació d’ordinació de prohibició de l’accés rodat a la Vall del Madriu. Concretament, s’han augmentat les multes en els casos de reincidència d’accés rodat a la Vall amb l’objectiu de dissuadir als visitants que entrin amb motos o bicicletes elèctriques, entre altres. Fins ara, s’havia de pagar entre 100 i 300 euros, però després d’aquesta modificació la xifra augmenta fins als 1.000 o inclús 3.000 euros.

La consellera de Medi Ambient i Vall del Madriu, Magda Mata, ha declarat que es tracta d’una mesura treballada amb els comuns que comparteixen aquest espai: “S’ha treballat amb els quatre comuns implicats amb l’objectiu de dissuadir l’accés rodat a la Vall”. Addicionalment, ha destacat que un dels elements que motiva aquesta reforma, entre altres, és la dificultat per fer complir les sancions als visitants estrangers: «Es va notificar a tres persones que venien de fora, però no les podem empaitar», ha assegurat durant la sessió d’aquest dijous.

«És un increment gairebé del 600% en les sancions. La constatació d’incidents o de gent que s’ha sancionat no justifica aquest increment tan salvatge del preu» – David Pérez

Per altra banda, la mateixa cònsol major, Rosa Gili, ha destacat que la prioritat amb aquesta modificació d’ordenança era «regular l’accés» i ha assegurat que aquesta era la qüestió important. «Sobre la resta, són aspectes en què pot haver-hi alguna petita diferència, com ara si un comú permet l’acampada de dos dies o tres, però jo crec que realment són qüestions menors», ha assenyalat en referència a la gestió d’administració conjunta que fan les parròquies d’Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Encamp i Escaldes-Engordany.

Tot i l’aprovació per majoria, el conseller David Pérez qui ha carregat amb duresa, en declarar el següent: «És un increment gairebé del 600% en les sancions. Jo estic d’acord que la Vall del Madriu s’ha de preservar, evidentment, tots en som conscients, però sí que és veritat que la constatació d’incidents o de gent que s’ha sancionat no justifica aquest increment tan salvatge del preu«. A més, Pérez també ha reclamat que s’haurien de sancionar altres actituds incíviques més freqüents, com acampar en zones prohibides o escampar brutícia.

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