La Vall del Madriu endureix les sancions contra l’accés rodat amb multes que podran arribar fins als 3.000 euros

El Consell de Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat la modificació d’ordinació de prohibició de l’accés rodat a la Vall del Madriu. Concretament, s’han augmentat les multes en els casos de reincidència d’accés rodat a la Vall amb l’objectiu de dissuadir als visitants que entrin amb motos o bicicletes elèctriques, entre altres. Fins ara, s’havia de pagar entre 100 i 300 euros, però després d’aquesta modificació la xifra augmenta fins als 1.000 o inclús 3.000 euros.
La consellera de Medi Ambient i Vall del Madriu, Magda Mata, ha declarat que es tracta d’una mesura treballada amb els comuns que comparteixen aquest espai: “S’ha treballat amb els quatre comuns implicats amb l’objectiu de dissuadir l’accés rodat a la Vall”. Addicionalment, ha destacat que un dels elements que motiva aquesta reforma, entre altres, és la dificultat per fer complir les sancions als visitants estrangers: «Es va notificar a tres persones que venien de fora, però no les podem empaitar», ha assegurat durant la sessió d’aquest dijous.
«És un increment gairebé del 600% en les sancions. La constatació d’incidents o de gent que s’ha sancionat no justifica aquest increment tan salvatge del preu» – David Pérez
Per altra banda, la mateixa cònsol major, Rosa Gili, ha destacat que la prioritat amb aquesta modificació d’ordenança era «regular l’accés» i ha assegurat que aquesta era la qüestió important. «Sobre la resta, són aspectes en què pot haver-hi alguna petita diferència, com ara si un comú permet l’acampada de dos dies o tres, però jo crec que realment són qüestions menors», ha assenyalat en referència a la gestió d’administració conjunta que fan les parròquies d’Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Encamp i Escaldes-Engordany.
Tot i l’aprovació per majoria, el conseller David Pérez qui ha carregat amb duresa, en declarar el següent: «És un increment gairebé del 600% en les sancions. Jo estic d’acord que la Vall del Madriu s’ha de preservar, evidentment, tots en som conscients, però sí que és veritat que la constatació d’incidents o de gent que s’ha sancionat no justifica aquest increment tan salvatge del preu«. A més, Pérez també ha reclamat que s’haurien de sancionar altres actituds incíviques més freqüents, com acampar en zones prohibides o escampar brutícia.