Grandvalira afronta l’estiu amb el repte de superar els 176.000 visitants i incrementar la durada de les estades

Grandvalira Resorts encararà la temporada d’estiu amb una ampliació de l’oferta familiar, esportiva i cultural als diferents dominis del país. Durant la presentació de la temporada, el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, ha assegurat que el país disposa actualment de “l’oferta més completa, variada i interessant de la història”, destacant també el paper dels comuns i de les institucions en el desenvolupament de noves propostes. En aquest sentit, ha explicat que l’objectiu per aquest estiu és “superar la xifra de 176.000 visitants i fidelitzar el nostre client amb estades més llargues”.
La temporada començarà oficialment aquest dissabte amb l’obertura dels accessos al Mirador Solar de Tristaina, a Ordino Arcalís. Posteriorment, el 20 de juny entraran en funcionament les principals activitats de Pal Arinsal i de Grandvalira, coincidint amb l’ANDbike Festival i la posada en marxa del Mon(t) Magic Family Park de Canillo, el Golf Soldeu i bona part de les activitats familiars i vinculades a la bicicleta elèctrica.
En l’àmbit esportiu, el director de serveis en muntanya de Grandvalira Soldeu-El Tarter i Pal Arinsal, Toni Rodríguez, ha destacat que el calendari previst contribuirà a consolidar “el posicionament internacional de Pal Arinsal com a capital de la bicicleta de muntanya dels Pirineus”. Entre les cites programades hi figuren l’ANDbike Festival i la Copa Catalana de descens Trofeu Warriors 2.0, els dies 20 i 21 de juny; l’Andorra MoraBanc Clàssica, el 21 de juny; l’Andorra Epic, del 2 al 5 de juliol, i la Copa del Món UCI de BTT, prevista del 9 al 12 de juliol.
Ordino Arcalís, per la seva banda, reforçarà les experiències de natura i les eines digitals. L’estació incorporarà el forfet digital per accedir als remuntadors i habilitarà nous serveis tecnològics al Mirador Solar de Tristaina. El director del domini, Israel Ramonet, ha recordat que aquest equipament ha rebut “més de 460.000 visitants” des de la seva inauguració l’any 2021 i ha assenyalat que la previsió és superar el mig milió de visitants aquest estiu.
Una de les principals novetats serà el nou Laberint de Soldeu, així com el Big Jump Park del Tarter, una zona inflable exterior de més de 800 metres quadrats. L’oferta cultural s’ampliarà amb una nova proposta vinculada a la figura de l’Ossa d’Encamp, ja que el Funicamp incorporarà una escultura de tres metres d’alçada a la seva part superior, la qual es convertirà en el punt final de la ruta ‘Petjades enlairades’. Pel que fa a la mobilitat i al ciclisme, s’ampliarà fins als 114 quilòmetres la xarxa de circuits e-bike gràcies a la incorporació de tres nous recorreguts.