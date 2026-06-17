Els pisos de lloguer assequible de Borda Nova I es podran adjudicar aquest estiu a un preu de 10 euros el metre quadrat

Els 44 habitatges de l’edifici Borda Nova I es podran adjudicar aquest estiu, segons ha anunciat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal. Els pisos formaran part del parc públic d’habitatge i es llogaran a un preu públic de 10,70 euros el metre quadrat, amb una renda mitjana que se situarà al voltant dels 830 euros mensuals.
Cal destacar que el Govern ha acordat la cessió de l’edifici a l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), organisme que s’encarregarà dels processos d’accés i adjudicació dels habitatges. La promoció està formada per 44 pisos, distribuïts en 15 habitatges d’una habitació, 23 de dues habitacions i sis de tres habitacions. A més, l’edifici incorpora un local d’ús destinat al comú d’Andorra la Vella.
Casal ha destacat que els habitatges tenen una superfície mitjana d’uns 80 metres quadrats i ha recordat que les persones adjudicatàries que hagin de destinar més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer podran optar a ajudes complementàries. “Si aquelles persones que ho sol·licitin superen aquesta despesa del 30% dels seus ingressos, es pot atorgar una ajuda complementària d’Afers Socials”, ha explicat.
«Si les persones adjudicatàries superen una despesa del 30% dels seus ingressos, es podrà atorgar una ajuda complementària d’Afers Socials» – Guillem Casal
L’immoble disposa de sis plantes subterrànies amb un total de 200 places d’aparcament per a vehicles i 20 per a motocicletes. Cada habitatge tindrà assignada una plaça d’aparcament, mentre que la resta de places es destinaran al Comú d’Andorra la Vella. A més, Casal ha assenyalat que “és el primer que s’ha construït dins del decret de casa passiva i l’estàndard d’autosuficient”, tot destacant que projecte es va impulsar després que la corporació comunal cedís gratuïtament el terreny al Govern el març del 2020 per construir habitatge públic.
Amb la incorporació d’aquests 44 pisos, el parc públic arribarà als 265 habitatges disponibles, dels quals vuit es mantindran reservats per a situacions d’emergència residencial. Paral·lelament, a la mateixa parcel·la ja s’està construint l’edifici Borda Nova II, el qual comptarà amb 42 habitatges addicionals i que es preveu que estigui finalitzat a principis del 2029. Segons ha indicat Casal, amb els projectes en marxa Andorra arribarà a disposar de 7,3 pisos públics per cada mil habitants.
Govern treu ferro al fet que 96 persones optin a un sol habitatge de lloguer assequible
Casal també ha intentat treure importància al fet que 96 persones inscrites al registre d’habitatge optin a un únic pis actualment disponible. Lluny de considerar la xifra com un indicador de la forta pressió existent sobre el parc públic, ha defensat que no es pot interpretar que totes aquestes persones competeixin directament per un mateix habitatge.
Segons ha explicat el ministre, els 96 inscrits són «potencials candidates» dins del procés d’adjudicació, però ha insistit que això «no vol dir que totes apuntin a un únic pis». Casal ha remarcat que cada convocatòria es resol tenint en compte el conjunt de la borsa d’inscrits i l’oferta disponible en cada moment.
Malgrat això, la realitat actual és que hi ha 96 persones registrades per a una oferta que, en aquest cas concret, es correspon amb un sol habitatge lliure. Davant aquesta situació, el ministre ha evitat concretar mesures immediates i ha situat la solució en l’ampliació progressiva del parc públic durant els pròxims anys.
En aquest sentit, ha assegurat que la ràtio entre demandants i habitatges disponibles s’anirà reduint «gairebé a la meitat» a mesura que entrin al mercat nous pisos a preu assequible. Cal recordar que el Govern compta amb promocions i construccions actualment en marxa que es preveu que estiguin enllestides fins al 2029. «A mesura que vagin sorgint els pisos a preu assequible, s’anirà donant solució als inscrits», ha afirmat el ministre.