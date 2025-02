Astrié clama contra la majoria perquè facin servir diners públics per a la Borda Nova

Un debat acalorat entre els mandataris i els que disposen de menys seients a la cambra durant la sessió de Consell de Comú d’Andorra la Vella és el que ha provocat l’exempció fiscal anunciada aquesta tarda pel conseller d’Habitatge de la capital, Marc Torrent, per al tercer concurs de caràcter publicoprivat destinat per finançar la construcció dels pisos de preu regulat que s’instauraran pròximament a la Borda Nova. Recordem, situats al carrer Terravella i que encabirien un total de 44 pisos i 228 places d’aparcament soterrat.

“L’últim concurs, que va ser el segon, va quedar desert i per això n’hem hagut de convocar un de nou i més atractiu, el qual disposa fins aquest 27 de febrer per presentar-se les adjudicatàries”, ha estat la frase d’un Torrent que més tard ha recalcat que la llei “els brinda altres alternatives que n’estem estudiant“. Per aquesta raó, ha saltat un David Astrié, cap de l’oposició comunal, per esgrimir que “facin el favor d’actuar d’una vegada perquè s’ha derivat la mateixa situació que fa un any i mig i els futurs inquilins no poden esperar més temps”.

El conseller d’Habitatge del Comú de la capital, Marc Torrent, fent al·lusions als reclams del cap de l’oposició, David Astrié, sobre els futurs pisos a preu assequible a la Borda Nova.

Un reclam que ha vingut acompanyat per unes explicacions posteriors, en què el conseller demòcrata ha esclarit a la premsa que segons li ha comentat el conseller de Finances, “hi ha un superàvit derivat dels ingressos de la construcció de 4,6 milions d’euros, el qual és més que suficient per finançar la construcció d’aquest edifici i ja s’acabaria la història. El vostre intent de contractació publicoprivada no ha funcionat”, ha proferit durament als membres de la majoria. Sobre això, tant el cònsol major Sergi González com el conseller d’Habitatge han justificat i s’han aferrat així que “encara resten 22 dies per obtenir una resposta“, i recordant que precisament aquest mandat, si ha fet alguna cosa, “és fomentar i aprovar propostes per arreglar la situació de l’habitatge”.

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, compareixent amb el conseller d’Habitatge, Marc Torrent, després de tenir lloc la sessió ordinària.

Un sotrac de retrets que ha vingut acompanyat per una altra recomanació d’Astrié a la cambra per “efectuar un major i més intens esforç” per publicitar els ajuts en matèria d’habitatge aprovat el novembre passat com els del programa ‘Reviu’ (per a l’aflorament de pisos buits) al·legant que amb una millor anticipació d’aquests “arribaran més enllà”. Sobre les possibles alternatives a aquest retard de la construcció, Astrié ha remarcat que “només hi ha una possibilitat que no siguin fent servir fons públics, el d’obrir un concurs internacional, i això ja suposaria un any més de demora. La realitat és que el Comú disposa de prou diners per afrontar aquesta despesa“, ha sentenciat envers els periodistes.

Per part dels mandataris, Torrent ha refermat la seva posició concretant que “millorant l’oferta publicoprivada en qüestió també repicarà de cara a futurs concursos i atraurà així altres proposicions amb millors condicions”, tot deslligant que es van intentar “afegir incentius” a l’estudi de viabilitat que estava sobre la taula. González ha matisat que són uns procediments i uns tempos que s’emmarquen per la llei i que “tenim unes regles del joc, però que no tanquem cap opció”.

Per acabar, els dos membres de la majoria han respost que per finançar l’operació de la futura construcció amb un procés negociat, “s’haurà d’analitzar primer si el motiu és prou rellevant ressaltant que a vegades d’aquesta manera s’aconsegueix atorgar i en un termini de temps curt”. Altrament, el conseller d’Habitatge ha informat la ciutadania que s’ha tornat a raonar una possible revisió dels criteris del programa ‘Reviu’.

Recurs dels arquitectes

En un altre ordre, des de l’oposició s’han interessat per un recurs presentat pel Col·legi d’Arquitectes sobre el concurs per a la visió estratègica del futur de la parròquia, al·legant entre altres qüestions “l’intrusisme”. El cònsol major, tal com ha detallat també el secretari general durant la sessió de Comú, ha explicat que van fer les pertinents consultes al Ministeri d’Interior que els va respondre que “si hi havia reciprocitat no hi havia intrusisme” i s’ha reiterat així que” tampoc és competència comunal avaluar si hi ha aquest intrusisme”.

Així mateix, González ha recordat que es va presentar als arquitectes el concurs per a la revisió del Pla d’Urbanisme i que el despatx que va arribar a la final “era un 66% més car que l’execució del contracte que es va fer amb el despatx de Barcelona” que s’ha contractat, motiu pel qual es va desestimar. A banda, ha remarcat, quant a la problemàtica plantejada per la resta de corporacions comunals que des d’Andorra la Vella “estan disposats a parlar i treballar plegats amb aquest col·lectiu”.

Minut de silenci per a la primera consellera

Convé fer esment que al Consell de Comú d’aquest dijous ha arrencat amb un minut de silenci en record de Pepita Aguilar Riberaygua, qui va ser la primera dona consellera del Comú i una de les impulsores del vot femení a Andorra, com també la primera dona a votar en unes eleccions generals, com bé ha citat González.