Els permisos de residència i treball augmenten un 3,3% i arriben als 43.211 al tancament del novembre del 2025

El Principat ha tancat el trimestre setembre-novembre de 2025 amb un increment dels permisos de residència i treball respecte al mateix període de l’any anterior, segons les últimes dades oficials. A 30 de novembre, el Principat comptava amb 43.211 autoritzacions de residència i treball en vigor, un 3,3% més que el novembre de 2024.
Del total, 10.139 persones disposaven només de permís de residència, amb un augment del 3,6%. Els permisos de treball fronterer sumaven 1.938 autoritzacions, un 3,4% més que l’any anterior. Pel que fa al treball temporal, es registraven 2.073 permisos, mentre que les autoritzacions temporals per a empreses estrangeres cauen dràsticament fins a 192, un 43% menys que l’any passat.
Els permisos de treball fronterer sumaven 1.938 autoritzacions, un 3,4% més que l’any anterior
Durant el trimestre, es van acordar 3.598 autoritzacions inicials, la majoria corresponents a treballadors temporals (57,4%), seguits dels permisos de residència i treball (24%) i de residència (10,5%). Entre les nacionalitats, el col·lectiu més nombrós és el d’“altres nacionalitats”, amb 2.339 autoritzacions, seguit dels espanyols amb 996. Entre els estrangers destacats, s’hi inclouen argentins, colombians i peruans.
Quant a la distribució per sectors laborals, els tècnics i professionals de suport i els artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres, la construcció i la mineria són els únics grups amb un increment significatiu d’autoritzacions en vigor, amb un +4,2% i +3,1% respectivament. En canvi, els treballadors no qualificats presenten una lleugera disminució, del -0,6%.
Les dades ajustades estacionalment mostren que el nombre d’autoritzacions inicials ha tingut una tendència lleugerament negativa (-0,7%) durant els darrers tres mesos, mentre que les autoritzacions en vigor es mantenen estables (+0,1%). Les baixes del país han experimentat un increment del 25,6%, amb un total de 255 registres durant el trimestre.
El col·lectiu més nombrós és el d’“altres nacionalitats”, amb 2.339 autoritzacions, destacant argentins, colombians i peruans
Aquestes xifres confirmen una tendència a la contenció del creixement de treballadors temporals i estrangers, amb una estabilitat en els permisos de residència i treball i un augment moderat dels permisos fronterers, especialment destacable entre els espanyols que representen el 45,2% del total d’autoritzacions de residència i treball en vigor.