  Gent passejant per l'Avinguda Meritxell.
Estadística

El Principat creix en 1.879 persones en un any, en part pels residents d’altres nacionalitats, i ja supera els 89.300

Destaca l'increment de residents colombians, peruans i argentins, que representen prop d'un 32% del creixement anual de la població

La població resident al Principat continua creixent. Segons les darreres estimacions publicades pel Departament d’Estadística, el país comptava amb 89.365 residents el 28 de febrer del 2026, una xifra que suposa 1.879 persones més que el mateix mes de l’any anterior, és a dir, un increment del 2,1%.

El creixement demogràfic s’ha repartit entre la majoria de parròquies, tot i que Canillo és la que registra l’augment més destacat, amb 437 residents més i un increment del 7,2%. També han experimentat pujades notables Escaldes-Engordany, amb 395 residents més (+2,5%), Encamp amb 339 (+2,6%) i la Massana, que suma 276 habitants més (+2,3%).

A Ordino l’augment és de 171 residents (+3,1%), mentre que Sant Julià de Lòria registra 137 habitants més (+1,3%). Per contra, Andorra la Vella és la parròquia que menys creix, amb 124 residents addicionals, cosa que representa un increment del 0,5%.

Nacionalitats

Per nacionalitats, l’augment de població es concentra sobretot en el col·lectiu d’altres nacionalitats, que suma 1.033 persones més en un any (+7,0%). També creix el nombre de residents andorrans, amb 417 persones més (+1,1%), així com els espanyols, amb 303 més (+1,5%), i els francesos, amb 260 més (+6,6%).

En canvi, el col·lectiu de nacionalitat portuguesa disminueix, amb 134 residents menys (-1,6%) respecte al febrer del 2025. Dins del grup d’altres nacionalitats, destaca especialment l’increment de residents colombians, peruans i argentins, que representen conjuntament prop d’un 32% del creixement anual de la població.

Majoritàriament en edat laboral

Pel que fa a l’estructura d’edat, la gran majoria dels residents es troba en edat laboral. El 73,4% de la població té entre 15 i 64 anys, mentre que el 10,7% són menors de 15 anys. Les persones majors de 65 anys representen el 15,9% del total.

