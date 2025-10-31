Els panellets del Principat tornen a endolcir Tots Sants amb una combinació de tradició i propostes innovadores

Amb l’arribada de Tots Sants, l’olor dolça dels panellets torna a omplir les fleques del país. Aquests petits dolços, elaborats principalment amb ametlla i sucre, formen part de la identitat gastronòmica andorrana i mantenen viva una tradició compartida amb la cultura catalana.
A la Fleca Font, una de les més conegudes del país, aquesta combinació és una constant. Des de fa anys, el seu equip treballa per mantenir la qualitat i l’artesania que caracteritzen els panellets, però també busca petites formes d’innovar. “Ens agrada oferir algun sabor nou cada temporada”, explica Elena Manteiga, treballadora de l’establiment. “Hi ha gent molt fidel als de tota la vida, però també clients que volen tastar coses diferents.”
Tot i que els panellets de pinyons continuen sent els més demanats, a la fleca no deixen de provar noves combinacions. En els darrers anys, han introduït varietats com els panellets de rovell d’ou, que van despertar la curiositat dels més llaminers, o d’altres amb tocs més moderns com els de maduixa, coco o xocolata, especialment populars entre els més petits. “Els nens són més llaminers i s’hi llancen de seguida”, comenta Manteiga amb un somriure.
La Fleca Font busca mantenir la qualitat i la tradició característica afegint cada any una mica d’innovació
Cada panellet s’elabora de manera 100% artesanal, seguint el procés tradicional: massa d’ametlla, ingredients naturals i una bona dosi de paciència. Aquesta atenció pel detall és el que dona personalitat als seus productes i el que, any rere any, fa que els clients tornin a buscar el gust autèntic de Tots Sants. “La gent sempre torna pel sabor de sempre, però també s’anima a provar alguna cosa nova”, afegeix Manteiga, convençuda que la clau està en saber mantenir la tradició viva sense por d’experimentar.
A Escaldes-Engordany, la pastisseria Estopiñán també manté viva la tradició dels panellets, tot i que aquest any han apostat per una línia més clàssica. El seu propietari, Alexis Estopiñán, explica que “enguany hem enfocat la campanya de manera una mica més tradicional, sense incorporar novetats respecte a l’any anterior. El que podem destacar és que continuem treballant amb la millor qualitat i amb el mateix rigor de sempre”.
Amb dècades d’experiència al darrere, Estopiñán subratlla la importància de mantenir el nivell que ja tenien les generacions anteriors: “Ens honora seguir el camí dels que ens van precedir, que eren excel·lents, i nosaltres continuem en la mateixa línia”. El massapà, elaborat artesanalment al seu propi obrador, és un dels punts forts de la casa, així com la tria d’ingredients de primera qualitat. “El pinyó de Castella aquest any ha arribat a costar uns 70 euros el quilo, però tot i això no hem canviat els nostres preus”, destaca. En general, tots tenen bona acollida, però el de pinyons és el que més triomfa cada any”, explica.
A pocs quilòmetres, a Sant Julià de Lòria, trobem una altra manera d’entendre aquesta mateixa tradició. En una pastisseria de referència al país, que porta 44 anys oberta, la filosofia és diferent però igualment arrelada. Allà, la recepta és la mateixa des del primer dia, i l’èxit, asseguren, està precisament en no canviar-la.
Parlem amb l’Ana, que hi treballa des de fa 25 anys i n’és l’encarregada des de fa tres. Ens explica que el secret és la continuïtat: “Des que vam obrir, sempre s’ha fet el mateix perquè ha funcionat. Els clients saben què trobaran i és això el que busquen.” Els panellets de pinyons, com en la majoria de fleques, són també els més sol·licitats, i mantenen el protagonisme any rere any. “Quan vaig arribar jo fins ara, hem continuat amb les mateixes receptes tradicionals. No cal tocar allò que ja està bé”, afirma amb convenciment.
Van posar a la venda els panellets el passat 16 d’octubre, i, segons explica Ana, preveuen tenir-ne una setmana més. Tot i això, reconeix que a partir de demà, 1 de novembre, la quantitat començarà a disminuir notablement, ja que la major part de les vendes es concentren els dies previs a Tots Sants, quan els clients s’afanyen a mantenir viva aquesta dolça tradició familiar.