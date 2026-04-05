Els joves del país assumeixen que es jubilaran més tard i reclamen reformes per garantir el sistema

El futur de les pensions s’ha convertit en un dels grans interrogants per a les noves generacions d’Andorra. En un context marcat per l’envelliment de la població i la pressió sobre el sistema, part de joventut assumeix que probablement no es jubilaran a la mateixa edat que els seus pares o avís. “Jo crec que la nostra generació, o part d’ella, ja és conscient que als 65 anys pocs de nosaltres ens podrem jubilar”, ha explicat el president de la secció Jove de Demòcrates, Adrià Palmitjavila, en declaracions a l’Agència de Notícies Andorrana. “Haurà de ser molt més tard”, ha matisat.
A parer de Palmitjavila, “si nosaltres el mantenim [el sistema] pels d’ara, qui el mantindrà per nosaltres en el futur?”. Llavors, “cal buscar l’equilibri entre totes les persones que cotitzen perquè hi hagi un sistema de pensions per a tothom”. D’igual forma, el polític subratlla que “cal reformar el sistema sense afectar els que ja estan a prop de la jubilació”, tot tenint en compte, és clar, “als que encara ens queden molts anys”.
Preguntat sobre aquest descontentament, el president de la Comissió Gestora del Fons de reserva de jubilació, Jordi Cinca, detalla a l’ANA que és cert que hi ha “joves que diuen que no es fien del model”, que “no es fien dels polítics”, que “no es fien del fons de reserva”. “Si parlem d’Andorra, el que veig com a jove és que: jo ara tinc vint-i-sis anys i quan arribi als 65 aquí no hi haurà un ‘duro’. I tot el que hi hagi posat allà ja no hi serà. Això haurà servit per pagar als jubilats, que són la gent més gran que jo, i per mi no hi haurà res”, ha detallat.
Així doncs, el director del Fòrum de la Joventut, Anthony Francome, ha detallat que aquest “és un debat que s’està portant a tot arreu d’Europa”, tant a “l’Europa Youth Forum” com “quan mirem les últimes iniciatives del Consell d’Europa”. “El que veiem és que durant molts anys era normal que la seguretat social es pagués amb les cotitzacions de la gent que treballava, perquè així és com es generava la riquesa”, ha relatat. “Tot això ha canviat. Ara hi ha més automatització i la riquesa es concentra en poques mans. Per tant, si canvia la manera de com es genera la riquesa, també s’ha de revisar com se sosté la seguretat social”, ha assenyalat.
Tal com apunta Francome, “s’està parlant a tot el món de la renda bàsica universal o de taxar l’automatització de les empreses. S’està parlant de moltes coses justament perquè és necessari revisar el sistema”. “En canvi, als joves ens volen fer sentir que s’està acabant l’estat del benestar i no és veritat. No podem sostenir aquest discurs”, ha relatat. “Es vol generar una sensació d’indefensió que haurem d’acostumar-nos a no tenir pensions o que aquestes pensions no funcionaran o que les haurem de complimentar des del sector privat i això és fals, és una falsa dicotomia”, ha relatat. A parer de Francome, “això és la trampa que estem veient amb la qual s’estan posant a les persones joves que pensin que està perdut, però en realitat hi ha moltíssimes maneres de respondre a aquesta necessitat emergent”.
Experts i joves coincideixen en la necessitat de revisar el sistema per assegurar la seva sostenibilitat i garantir pensions futures
Malgrat aquesta visió negativa del futur, Cinca apunta que “això no hauria de posar en dubte quina hauria de ser la teva primera pregunta com a jove: quan començo a invertir?”. A parer de Cinca, invertir en la jubilació “no és només posar diners en el fons de reserva”, sinó que s’ha de fer “un pla de jubilació” que pot ser “de moltes maneres”. “Ja em sembla bé que tu diguis: mira, el millor pla de jubilació per a mi és invertir i, per exemple, comprar-me un pis, perquè així quan estigui jubilat tindré un actiu que serà meu i no hauré de pagar un lloguer”, ha explicat.
“És veritat, tothom que es compra un pis està comprant una part de la seva jubilació en forma, com a mínim, del que no pagarà de lloguer. Necessita menys pensió, per tant, és com si en tingués més”, ha explicat. “El pensament que no pot deixar de tindre cap jove és que s’ha de començar molt aviat a invertir en el que serà la seva jubilació”, ha matisat.
Finalment, Francome ha recordat que des del Fòrum s’estan duent a terme accions per a conscienciar sobre aquesta problemàtica. Segons Francome, “aquest 2026 publicarem l’estudi de drets laborals” per a, posteriorment, “ampliar la reflexió cap a les pensions, perquè quan ets jove és molt difícil plantejar-te preguntes com aquesta”. Per tant, “quan vam fer l’estudi de drets laborals vam dir: comencem per la base. Què està passant ara, com la gent es veu a la seva feina. A partir d’ahí, anirem evolucionant cap a què esperen del futur i què esperen de les pensions”, ha conclòs.