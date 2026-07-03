El tabac continua liderant la recaptació i concentra prop del 40% dels més de 103 milions d’euros ingressats el 2026

Els ingressos nets procedents de les importacions a través de la duana s’han situat aquest 2026 en 103,7 milions d’euros, segons les dades del ministeri de Finances. D’aquest total, el tabac continua sent, amb diferència, la principal font de recaptació, aportant prop del 40% dels ingressos derivats dels drets d’importació. En concret, les taxes aplicades a les importacions de tabac han generat 40,5 milions d’euros, una xifra que consolida aquest producte com el principal contribuent a les arques públiques en matèria duanera i molt per davant de la resta de categories.
La segona partida amb més pes correspon a les altres mercaderies, les quals han aportat 33,56 milions d’euros, mentre que les importacions de combustibles minerals han generat 25,69 milions. Entre totes dues representen més de la meitat de la recaptació restant. En canvi, les begudes continuen sent la categoria amb una aportació més reduïda, amb 3,96 milions d’euros ingressats durant aquest exercici.
Les dades posen de manifest que el tabac manté el seu paper central dins de la recaptació duanera andorrana, tot i que les importacions de combustibles i de la resta de mercaderies continuen representant una part rellevant dels ingressos vinculats al comerç exterior.