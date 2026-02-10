Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Membres de la junta directiva del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d'Andorra. | COFA
El Periòdic d'Andorra
Reclamen un debat “serè, rigorós i constructiu”

Els fisioterapeutes alerten que els preus actuals de la CASS són insuficients i poden provocar un col·lapse assistencial

El col·legi defensa que “l’infrafinançament actual pot derivar en desconvencions progressives” i reclama una revisió urgent de les tarifes actuals

El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra (COFA) ha sortit aquest dimarts al pas de les darreres informacions i declaracions públiques sobre l’augment de la pressió assistencial al sistema sanitari per defensar el paper de la fisioteràpia i reclamar un debat “serè, rigorós i constructiu” sobre el funcionament global del sistema de salut. Des del col·legi comparteixen la preocupació existent per l’increment de la demanda assistencial, però rebutgen que aquesta situació es pugui atribuir a una única professió sanitària. En aquest sentit, remarquen que “la sobrecàrrega assistencial és un fenomen transversal que impacta totes les especialitats” i que respon a factors estructurals com la planificació sanitària, el finançament i la disponibilitat de recursos.

Segons assenyalen, “les polítiques públiques i el debat professional han de fonamentar-se en una visió global i rigorosa” que permeti identificar correctament les causes dels problemes i evitar interpretacions parcials. Pel que fa al paper de la fisioteràpia, el col·legi defensa que es tracta d’una disciplina essencial dins del sistema de salut, avalada per l’evidència científica i desenvolupada a partir de prescripcions mèdiques basades en criteris clínics. En aquest sentit, adverteixen que “en cap cas pot ser considerada la causa d’un problema estructural que té un origen molt més ampli”.

“L’infrafinançament actual té com a conseqüències la desconvenció progressiva de professionals i el risc de col·lapse assistencial” – Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra

El col·lectiu apunta també que l’augment de la demanda de tractaments de fisioteràpia respon a l’evolució natural de la professió i a l’ampliació del seu camp d’actuació, orientada a “donar resposta a noves necessitats de la població, millorar la qualitat de vida dels pacients i prevenir la cronificació de moltes patologies”. En relació amb les tarifes de la CASS, el COFA recorda que fa temps que treballa de manera continuada amb el Ministeri de Salut per aconseguir una revisió i actualització dels imports, alertant que “l’infrafinançament actual té com a conseqüències la desconvenció progressiva de professionals i el risc de col·lapse assistencial”.

Així, la junta del col·legi ha anunciat que està elaborant un posicionament públic en defensa del col·lectiu, amb la voluntat de “contribuir a corregir el relat, identificar les causes reals de la situació actual i reclamar solucions estructurals” basades en una planificació sanitària responsable i en la millora de les condicions econòmiques de la professió. Finalment, el COFA ha reafirmat el seu compromís amb una actitud “ferma però dialogant”, convençut que “els avenços sòlids només s’assoleixen a través del diàleg institucional i la col·laboració entre tots els agents implicats”, amb l’objectiu de preservar la qualitat assistencial i els drets dels pacients.

Els dietistes-nutricionistes s’adhereixen a la CASS amb una prova pilot d’un any després de tancar l’acord amb Salut

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Baró reconeix que l’Observatori de la Formació Professional podria ser una realitat durant “els pròxims mesos”
‘Grand Group’ s’endú la desena edició del Tàndem per millorar la primera experiència dels joves en l’esquí
Ferré obre la possibilitat d’habilitar un pas alternatiu, si la seguretat de la zona ho permet, abans dels tres mesos

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Els comuns confien que la llei per regular la reunió de cònsols pugui tirar endavant durant el primer semestre
  • Societat
Pifarré apunta a pèrdues de fins al 90% per al sector comercial del Pas: “És una hòstia important, estem tots en xoc”
  • Societat
El tall de l’RN20 per l’esllavissada s’allargarà durant tres mesos i serà França qui es faci càrrec de les despeses
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
L’oposició carrega contra la falta de previsió pel tall i adverteix que les mesures previstes “es queden curtes”
  • Parròquies
Encamp aposta per la renovació del Centre Esportiu del Pas per triplicar el gimnàs i modernitzar les instal·lacions
  • Parròquies, Societat
Els comerciants de Riberaygua alerten que “ens han deixat morir” per la manca d’accés i senyalització a la zona
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu