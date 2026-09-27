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  • La iniciativa va ser plantejada amb l’objectiu de millorar la convivència. | Marvin Arquíñigo
Agències
Prova pilot exitosa

Educació vol estendre aquest curs als tres centres de segona ensenyança el sistema per ‘custodiar’ els mòbils

La prova pilot impulsada a Encamp rep l’aval de la comunitat educativa i el ministeri estudia ara quin mecanisme aplicar per garantir-ne la seguretat

L’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp va posar en marxa el curs passat una prova pilot perquè els alumnes dipositessin els telèfons mòbils en arribar al centre i no els recuperessin fins al final de la jornada lectiva. La iniciativa, plantejada amb l’objectiu de millorar la convivència i garantir que la prohibició dels dispositius sigui realment efectiva, es va desenvolupar mitjançant unes caixes fortes en les quals els estudiants deixaven els aparells a l’inici de l’horari escolar. «La prova ha anat molt bé, ha estat avalada pels agents de la comunitat educativa», ha destacat el secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina.

Educació es troba ara en un procés d’avaluació per determinar quin és el sistema més adequat per custodiar els dispositius. Segons ha explicat Bardina, a Encamp es va fer la prova «amb uns armaris», tot i que també s’han estudiat altres alternatives. Entre aquestes hi ha uns saquets, utilitzats en altres indrets, en els quals es diposita el telèfon i que posteriorment queden tancats. Aquesta opció, però, no acaba de convèncer el ministeri, ja que «es van fer les proves i es va detectar que no sempre és efectiu».

Així, encara s’està acabant de concretar com es formalitzarà aquesta eina de custòdia, amb l’objectiu «que ajudi els centres de segona ensenyança». En aquest sentit, el secretari d’Estat ha recordat que «per normativa escolar» el mòbil no s’hauria de portar a l’escola, mentre que els alumnes de maternal i primera ensenyança ja queden «exempts de tot aquest funcionament». Precisament, és a segona ensenyança on el ministeri considera oportú disposar d’un mecanisme específic de custòdia, el qual es vol implantar als tres centres educatius amb la intenció que pugui començar a funcionar al llarg d’aquest mateix curs.

Abans, però, caldrà acabar de decidir quin és el sistema més adequat i convocar el concurs corresponent per adquirir els elements necessaris. Una vegada completat aquest procediment, també s’haurà de «formalitzar el procés» mitjançant el qual els alumnes dipositaran els seus telèfons a l’arribada al centre i els recuperaran al final de la jornada. Tot i que encara queden aquests passos per completar, Bardina ha remarcat que la voluntat del ministeri és que el sistema pugui ser «efectiu ja» i començar a aplicar-se durant aquest curs.

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