El mirador de l’Alt de la Capa començarà a prendre forma abans de l’hivern amb una inversió de fins a 837.000 euros

El mirador escènic de l’Alt de la Capa, situat a 2.572 metres d’altitud, començarà a prendre forma abans de la temporada d’hivern, amb una inversió comunal d’uns 837.000 euros. La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha explicat durant la presentació del projecte que l’adjudicació de les obres es farà en el pròxim Consell de Comú i que la previsió és iniciar-ne la primera fase abans de l’arribada de l’hivern. Si les condicions climatològiques ho permeten, el nou equipament podria estar completament operatiu durant l’estiu de l’any vinent.
El projecte, dissenyat per l’arquitecte Toni Riberaygua i l’enginyer Carles Puig, vol convertir el cim de l’Alt de la Capa en un nou punt d’atracció turística i paisatgística de la parròquia aprofitant les vistes panoràmiques de l’emplaçament. El mirador oferirà una visió de 360 graus i estarà concebut tant per contemplar el paisatge durant el dia com per observar el cel nocturn, una característica que permetrà vincular-lo al projecte de destinació Starlight de la Massana. La voluntat del comú és aprofitar aquesta ubicació per organitzar-hi també observacions astronòmiques i ampliar així els usos de l’equipament.
«El que hem volgut crear és un escenari de muntanya, un espai singular on volem que hi passin coses. No només es tracta d’observar el paisatge o el cel, sinó que volem que també hi hagi activitats culturals i experiències relacionades amb el nostre territori», ha explicat la consellera de Turisme, Mònica Solé. Aquesta voluntat ha condicionat el mateix disseny del mirador, la qual tindrà una forma còncava i disposarà de grades, configurant una mena d’amfiteatre. Riberaygua ha assenyalat que la mateixa estructura permetrà protegir els visitants de les inclemències meteorològiques i oferir un espai arrecerat durant els espectacles o les observacions astronòmiques.
L’experiència, però, no quedarà limitada al punt d’arribada. El comú treballa paral·lelament en un camí temàtic que permetrà explicar el territori, el patrimoni i l’entorn durant l’ascens fins al mirador. «La idea és no només oferir un punt d’arribada, sinó tota una experiència que comença des de baix», ha remarcat Solé. El recorregut tindrà uns 800 metres de longitud i 85 metres de desnivell, unes característiques amb les quals es busca que l’accés sigui apte per a tots els públics.
Pel que fa a l’elecció de l’Alt de la Capa, Sansa ha explicat que s’ha tingut en compte tant l’espectacularitat de l’indret com el fet que es trobi en una zona que ja disposa d’infraestructures vinculades a l’activitat de muntanya i a l’esquí. «A l’hora d’escollir el lloc vam tenir en compte la seva espectacularitat, però també un tret molt diferenciat, i és que ja és una zona antropitzada», ha exposat la cònsol, recordant la presència d’un teleesquí i d’altres elements al cim. La intenció és posar en valor aquest punt de la parròquia i integrar-hi un equipament que serà visible des de diferents indrets. A més, el projecte situarà l’Alt de la Capa entre els miradors escènics a més altitud del Pirineu.
La integració amb la muntanya també ha marcat la concepció tècnica de l’estructura. El projecte preveu concentrar la infraestructura en un únic punt d’ancoratge i construir un mirador desmuntable, amb l’objectiu de reduir al màxim l’afectació sobre el terreny. «Des del principi, el que es volia és que l’impacte a la muntanya fos el mínim», ha incidit Solé. Riberaygua ha explicat que, si en el futur es decidís canviar el model o retirar l’equipament, tota l’estructura es podria desmuntar i reciclar, de manera que sobre el terreny només quedaria l’element de formigó de l’ancoratge, equiparable al d’una pilona de telecadira.