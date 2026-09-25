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  • El projecte de la futura residència universitària de l’antic Hotel Pol encara la recta final. | Arxiu
Alex Montero Carrer
Recta final

Cairat confia a desencallar en els pròxims dies el projecte de la residència universitària: «El compromís és ferm»

El cònsol espera treure a exposició pública el Pla de Viabilitat abans de finals d’any i confirma que les dues empreses interessades es mantenen

El projecte de la futura residència universitària de l’antic Hotel Pol encara la recta final abans de poder iniciar el procediment per adjudicar-ne la rehabilitació. Així ho ha explicat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, qui ha indicat que el comú i Govern han d’acabar de formalitzar l’acord mitjançant un memoràndum d’entesa i la signatura d’un conveni, uns passos que espera completar «en els pròxims dies». «Celebrem que hi hagi aquesta partida pressupostària prevista i això vol dir que el compromís és ferm per part del Govern», ha remarcat Cairat en referència als 1,5 milions d’euros previstos per al projecte dins del pressupost del 2027.

«Celebrem que hi hagi aquesta partida pressupostària prevista i això vol dir que el compromís és ferm per part del Govern» – Cerni Cairat

«Esperem poder treure a exposició pública el Pla de Viabilitat Econòmica de la futura residència abans de finals d’any per treballar amb el concurs de concessió administrativa de cara a l’any vinent», ha afegit el mandatari comunal, tot remarcant que dit concurs també haurà de permetre seleccionar l’empresa que assumeixi la rehabilitació i posterior gestió de l’antic Hotel Pol. En aquest sentit, i sobre l’interès que havia despertat el projecte a nivell empresarial, Cairat ha confirmat que es mantenen les dues empreses que ja s’hi havien interessat i que, de moment, no se n’hi han afegit de noves. «Per ara no, però l’interès continua sent ferm», ha assegurat.

Així, el cònsol s’ha mostrat convençut que el projecte permetrà continuar avançant en la creació d’una parròquia vinculada «al coneixement, al desenvolupament i a l’emprenedoria», en línia amb les declaracions de la cònsol menor, Sofia Cortesao, el passat mes de juny, quan va explicar que la participació de l’Executiu en el cost de la rehabilitació havia de permetre reduir la inversió que haurà d’assumir el futur concessionari i, alhora, també el preu de les habitacions. «Tenim un acord tancat amb el Govern amb la seva participació econòmica, que farà que aquest projecte sigui viable i que surtin els preus de les habitacions a un preu assequible per als estudiants», va assenyalar, avançant que es treballava amb un preu d’uns 700 euros mensuals per habitació de dues places.

Les habitacions de la futura residència costaran uns 700 euros mensuals ajustant-se al perfil dels estudiants

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