S’obre la licitació del servei de recollida i transport de medicaments caducats i residus punxants als CAP i les farmàcies

Després de la signatura del conveni entre el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i el Col·legi Oficial de Farmacèutics d’Andorra per desplegar una xarxa de recollida de medicaments caducats i residus punxants a les farmàcies, el Govern ha obert la licitació del servei de recollida i transport. L’objectiu és, esmenten, «consolidar una xarxa més extensa, accessible i segura, i garantir la continuïtat i la qualitat del servei públic».
Aquesta inclou la recollida dels medicaments caducats i dels residus punxants generats per la ciutadania als centres d’atenció primària i a les farmàcies, segons les condicions establertes per a cada tipologia de residu, així com el seu transport fins a l’entitat de gestió de residus corresponent. A més, el licitador haurà de proporcionar a les farmàcies els contenidors individuals per a la ciutadania perquè portin els residus punxants de forma segura. En tot cas, totes les operacions hauran de complir la normativa vigent i garantir la traçabilitat i les mesures de seguretat ambiental.
El contracte tindrà vigència des de la data de signatura fins al 31 de desembre del 2029 i es podrà renovar anualment
El nou servei permetrà donar continuïtat a la recollida dels medicaments caducats als centres d’atenció primària i ampliar els punts de recollida disponibles mitjançant les farmàcies, i establir, per primera vegada, un circuit específic per als residus punxants d’origen domiciliari que es podran portar a les farmàcies. Fins ara, aquests darrers residus no disposaven d’una xarxa formalitzada de punts de recollida, fet que podia comportar una gestió inadequada i augmentar el risc d’incidències durant la manipulació i el transport.
El contracte tindrà vigència des de la data de signatura fins al 31 de desembre del 2029 i es podrà renovar anualment, amb l’acord previ del Govern, fins a un màxim de sis anys des del seu inici. El concurs és nacional, de procediment obert i tramitació ordinària. Les ofertes es poden presentar a través de la Plataforma de contractació del sector públic fins al 21 d’octubre.