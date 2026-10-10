El COFA alerta que l’Acord amb la UE podria impedir la venda de productes que ara només es troben a Andorra

L’entrada en vigor de l’Acord d’associació amb la Unió Europea podria comportar restriccions en la comercialització de determinats medicaments i complements alimentaris que actualment es poden adquirir a Andorra, però que no estan disponibles en les mateixes condicions als països veïns. Aquesta és una de les preocupacions expressades pel president del Col·legi Oficial de Farmacèutics d’Andorra (COFA), Jesús Robinat, qui ha advertit de les possibles conseqüències que els canvis normatius podrien tenir sobre el sector farmacèutic i el comerç del Principat.
«Teòricament, amb aquest Acord d’associació no ens deixaran vendre aquestes coses perquè si a Europa no es venen suposo que aquí a Andorra tampoc ho podrem vendre», ha manifestat Robinat, tot posant com a exemple alguns complements alimentaris que contenen melatonina. Aquests productes han representat fins ara un atractiu per a visitants procedents de França i Espanya, atès que es poden adquirir al Principat en condicions diferents de les dels mercats veïns. Una eventual limitació de la seva comercialització podria comportar, segons la preocupació expressada pel sector, la pèrdua d’un dels elements que diferencien l’oferta de les farmàcies andorranes.
Malgrat aquesta possibilitat, el president del COFA ha reconegut que encara no es coneix amb exactitud com s’aplicaran les disposicions de l’acord ni quins productes es podrien veure afectats. Per aquest motiu, considera necessari disposar de més informació sobre les condicions que s’estableixin abans de determinar-ne les conseqüències reals per als establiments farmacèutics. «L’Acord d’associació és una cosa que està al voltant de tot, però ningú fins que ens hi trobem sabrem exactament què podem fer i què no podem fer», ha conclòs Robinat.