Acció Climàtica avisa que hem patit el segon juny més càlid des de 1950, només superat pel registrat durant el 2025

Si es va notant cada any la calor asfixiant pels carrers del Principat durant l’estiu ja no és només una sensació que tenen o els sembla a alguns. Si sabíem que una primera onada de calor ha sacsejat el nostre territori entre els dies 21 a 24 de juny, notificada dies enrere pel Servei Meteorològic d’Andorra, Acció Climàtica ha estipulat avui en el seu resum climàtic del passat mes de juny que hem contemplat un període «molt càlid i sec», el qual s’ha traduït en un allargament de l’onada de calor fins al passat dia 29. En aquest sentit, aquell dia es va registrar una nit tropical que es va poder quantificar a la Margineda quan el termòmetres va arribar fins als 20,3 graus de mínim.
I això no és tot, ja que segons destaca el citat informe, i com ha corroborat el registre de la Central Hidroelèctrica de FEDA, a Andorra hem tingut de mitjana aquest juny una temperatura de 20,4 graus, el qual és especialment alta. En altres paraules, hem patit un total de 22 dies amb una anomalia de temperatura superior als +3 graus, amb una mitjana de 3,9 graus donat que en cinc dies aquesta va ser de més de 5 graus. Una altra dada interessant que menciona el butlletí és que la temperatura més alta es va registrar el dia 22 al roc de Sant Pere amb una xifra de 36,4 graus.
El que també ha quedat molt patent i pot clarament justificar la sequedat que estem sentint i vivint és que aquest juny ha plogut especialment poc, i així ho demostra aquest informe, ja que el passat mes només ha plogut un 44,4% de la quantitat de precipitació que s’espera per a aquesta època de l’any i primer període estival. Per aquest motiu, la precipitació total acumulada que s’ha registrat a la Central Hidroelèctrica de FEDA ha estat només de 36,4 mil·límetres, mentre que el punt que ha recollit més volum d’aigua ha estat el Ransol amb 85 mm. L’onada de calor, d’altra banda, s’ha vist accentuada «per una dorsal anticiclònica que provocava un bloqueig atmosfèric en tot el continent europeu», informen.